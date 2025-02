El mundo cripto habla de la sospechosa "catástrofe" de la moneda respaldada por Javier Milei

coin3.jpg “¡El equipo $LIBRA ha retirado $107 millones! 8 billeteras relacionadas con el equipo $LIBRA han obtenido $USDC 57,6 millones y $SOL 249 671 ($49,7 millones) agregando liquidez, eliminando liquidez y reclamando tarifas”.

El rally del token comenzó poco después de una publicación ahora eliminada en X del presidente Milei, quien compartió un sitio web y una dirección de contrato de token para Libra, que dijo que era un "proyecto privado" dedicado a "fomentar el crecimiento de la economía argentina".

libra3.webp Marcela Pagano puede decir lo que quiera pero es economista no abogada y no leyó bien el tuit del Presidente de la Nación.

Después del colapso del token, Milei eliminó su respaldo y luego emitió una declaración sobre X culpando a sus adversarios políticos.

El apetito de los inversores minoristas por las memecoins respaldadas por celebridades se ha visto impulsado desde que el presidente de USA, Donald Trump, lanzó su memecoin oficial Trump (TRUMP) el 18/01, seguido por el token Melania Meme (MELANIA) de la primera dama Melania Trump el 19/01 en la red Solana antes de su toma de posesión el 20/01. (N. de la R.: Donald Trump lo hizo antes de asumir como Presidente, no ya en rol de Presidente).

Las billeteras internas comenzaron a cobrar el token solo 3 horas después de su debut comercial, lo que provocó su caída de más del 94%, según datos compartidos por Kobeissi Letter.

libra1.webp "LIBRA elimina más de US$ 4.000 millones de capitalización de mercado tras venta de información privilegiada."

Otras empresas de datos de blockchain han advertido sobre la tokenomics del proyecto incluso antes del colapso. La empresa de análisis de blockchain Bubblemaps había advertido sobre la tokenomics defectuosa de LIBRA, revelando que el 82% del suministro estaba desbloqueado y vendible desde el principio.

libra2.jpeg Grupos de tokens de Libra. Fuente: Bubblemaps

Además, el proyecto no compartió ninguna información preliminar sobre su tokenómica, una importante señal de alerta entre los comerciantes de criptomonedas.

Sin embargo, algunos de los comerciantes de criptomonedas más expertos pueden navegar con éxito a través de la volatilidad de las memecoins a pesar de su falta intrínseca de utilidad.

El 14/02, un experto "francotirador" de criptomonedas obtuvo 28 millones de dólares de beneficios tras comprar las últimas monedas meme "Broccoli" inspiradas en el perro del cofundador de Binance, Changpenz Zhao. Sin embargo, se ha especulado con que el comerciante podría haber sido un monedero de personas con información privilegiada.

En defensa de los memecoins

Alan Boryszanski es fundador y CEO de CryptoMate, con una formación en ORT e ITBA. Antes que sucediera todo esto él había posteado en su cuenta en LinkedIn:

"Viendo como el meme coin de hashtag#Trump, acaba de pasar 14B USD de valuación en horas. Me pregunto que pasaría si se lanza una de hashtag#Milei hecha con hashtag#AI. Not financial advise, just fun. hashtag#Solana hashtag#SocialExperiment."

Por ese motivo, Urgente24 lo consultó ahora. Su respuesta:

"De hecho, yo personalmente, empleando inteligencia artificial, generé un ejemplo de lo fácil que era, pero obviamente no lo llevé a esta magnitud.

En mi opinion de 'experto', los memecoins son simplemente 'expresiones' sociales cuya 'popularizacion'/'alcance' son traducidos en unidades monetarias.

Si una persona con mucha fama, presencia o alcance fomenta una, solo esta haciendo la 'Voz' más fuerte momentáneamente. Y como nunca hay una promesa manifiesta de retorno u oferta de inversion no puede ser considerado una estafa. Si una persona con mucha fama, presencia o alcance fomenta una, solo esta haciendo la 'Voz' más fuerte momentáneamente. Y como nunca hay una promesa manifiesta de retorno u oferta de inversion no puede ser considerado una estafa.

Hay ciertos participantes que pudieron haber actuado de mala fe.

Por ejemplo, si un exchange regulado sale a promocionarlo ya entra en lo que se llama a nivel internacional 'reverse solicitation'.

Y eso si puede ser un problema."

Embed Crearon el token y 3 minutos después Milei en tuiteó. Claramente era parte del plan. Un token con el 85% de la liquidez en 3 manos. Terrible estafa. pic.twitter.com/K6pnPPD3DJ — Cristian Cimminelli (@cristiancim) February 15, 2025

Otro operador, quien solicitó mantener su anonimato, afirmó:

"En la plataforma original, pump.fun, de la comunidad de solana, hay 3 cosas principales que evitan la tipologia del delito:

Necesitas aceptar los disclaimers/descargos antes de ingresar.

Solo podés participar empleando Solana Tokens, asi que ya estás contemplado como un "participante" comunitario o en otra jerga mas financiera "un idóneo", es decir, sabes donde te estás metiendo.

Todos los participantes de Pump.fun pueden ver qué tan "concentrado" es la distribucion del token en todo momento.

Es decir no se te está ocultando la posibilidad de manipulación de precio.

Son expresiones cuyo termómetro, cuantificación, es el valor monetario. Los 15 minutos de fama.

Y tenes quienes son actores que solo aprovecha a nivel económico, y quienes son participantes que quieren plasmar su pensamiento.

Van a crearse miles de proyectos, muchos buenos, muchos malos. El primer paso es popularizar las herramientas, fomentar la capacidad crítica de los participantes, y dar rienda a la imaginacion de emprendedores y creadores.

El mundo habla de esto, asi como hablaron del memecoin de Trump. Son tendencias que ya forman parte de nuestra realidad.

Se puede usar tambien para juntar Millones de dolares para investigacion de cánceres complejos. ¿Por qué no un memecoin que sirva para concientizar sobre los incendios en la Patagonia, y con los fondos colectados comprar aviones hidrantes, pagar salarios de guardabosques, y regeneracion de habitats?".

Embed Los ladrones piensan que TODOS son de su misma condición.



Lamento decirles que NO.



Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos. — Diego Santilli (@diegosantilli) February 15, 2025

Embed NO se es funcionario público las 24 hs. Les dejo un fallo: “se requiere no sólo la verificación del carácter de funcionario público, sino que también se debe constatar que el mismo se encuentre, al momento del hecho, ejerciendo la función pública que le es propia, extremo que no… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 15, 2025

"Fue una estafa"

Un veterano de las cripto no está de acuerdo:

Ni siquiera se trata de determinar si fue delito o si los hermanos Milei obtuvieron un beneficio financiero. Esto trata de que esto no era posible sin el posteo del Prersidente de la Nación. Su posteo fue en simultáneo al lanzamiento del token. Y luego envió a su diputada nacional Lilia Lemoine a desmentir que lo hubiesen hackeado, mientras los autores estaban pumpeando y dumpeando. Ni siquiera se trata de determinar si fue delito o si los hermanos Milei obtuvieron un beneficio financiero. Esto trata de que esto no era posible sin el posteo del Prersidente de la Nación. Su posteo fue en simultáneo al lanzamiento del token. Y luego envió a su diputada nacional Lilia Lemoine a desmentir que lo hubiesen hackeado, mientras los autores estaban pumpeando y dumpeando.

Solo después de haber hecho 'cashout', el Presidente salió a disculparse.

¿No había leído todos los posteos de los bitcoiners en los primeros minutos? Si él ha dicho públicamente que está en las redes en forma permanente. Más bien que fue una estrategia de negocios.

Y te anticipo algo: 1 de las 8 billeteras iniciales con el 50% de los tokens no se movió. Eso es una estrategia de control de daños. Si la cosa se pone espesa, vas a ver qué van a salir a decir que esos tokens eran los que iban a usarse para salvar a la Argentina y que por culpa de los que pusieron en duda el proyecto, $LIBRA se cayó.

Embed me generaba mucha intriga el hecho de que le hayan puesto $LIBRA y no $MILEI, $CONAN, $ARG o cualquier cosa más cercana al presidente. pero la respuesta era fácil:



hacía unas semanas se especulaba que Milei podía sacar su memecoin, siguiendo los pasos de Trump. el problema es… pic.twitter.com/w1z3fW4ELO — Fernando Molina (@fergmolina) February 15, 2025

Embed Mi conclusión preliminar sobre la estafa de $LIBRA es que mientras siga manteniendo el dólar planchado @JMilei puede violar "niños envaselinados" en público sin que pase absolutamente nada. Argentina en su peor momento histórico. — Claudio Scaletta (@ClaudioScaletta) February 15, 2025

