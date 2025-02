Grave irresponsabilidad presidencial: Javier Milei no fue hackeado, "es un p......o" (US$ 500M)

Maslatón otra vez acerca de Milei: “Él considera legítimo cobrar por difundir a estos fraudes financieros y cree doctrinariamente que los esquemas Ponzi son hechos normales del mercado y que no deben prohibirse”.

El viernes 14/02, el presidente Javier Milei eliminó el tuit en el que promocionaba el token cripto $LIBRA, desarrollado por el proyecto Viva La Libertad Project. Pero lo hizo varias horas después de su recomendación y nadie se hace cargo del dinero que se recaudó en forma previa.

A 1 hora de haber sido lanzado, se comerciaron más de US$ 500 millones en $LIBRA.

Milei posteó: "La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. vivalalibertadproject.com/".

1 hora después del posteo de Milei, Julian Drangosch -una autoridad en lo que se refiere a criptomonedas- posteó en el foro Bitcoin Argentina (Facebook):

"Estimados, Me da la sensación que la cuenta de J Milei ha sido hackeada pero no lo puedo afirmar con seguridad. Con respecto al Token, no recomiendo que nadie invierta, al momento de escribir el 70% de la emisión es controlada por 2 direcciones solamente. Esto es altamente un riesgo de Pump and Dump. El dominio fue registrado hoy mismo. Si fuera algo planeado con tiempo debería tener más tiempo en su creación".

Sin embargo, Milei confirmó a Bloomberg Línea que el proyecto era real y que implicaba "puro financiamiento privado", aunque aclaró que no estaba directamente involucrado en su desarrollo. Milei anticipó que la empresa detrás del proyecto, KIP Protocol, emitiría un comunicado para dar más detalles.

Drangosch rectificó su post:

Edit: No es un hackeo, es un pelotudo. 1000 puntos. Edit: No es un hackeo, es un pelotudo. 1000 puntos.

pelotudo.jpg

"No hay hackeo"

La comunidad cripto ha condenado la emisión de memecoins que realizaron Donald Trump y su mujer Melania para 'hacer caja'. Pero lo de Milei fue mucho peor.

Según la web oficial de Viva La Libertad Project, el token $LIBRA opera en la blockchain de Solana, y promete financiar proyectos locales a través de un formulario de registro online. Sin embargo, no especifica criterios de selección ni detalles técnicos sobre la distribución de los fondos.

El sitio también ofrecía una dirección de contacto con un correo ¡de Gmail! Esto generó sospechas sobre la seriedad del proyecto.

A diferencia de criptomonedas consolidadas como Bitcoin o Ethereum, que operan en redes descentralizadas con mecanismos de seguridad robustos, $LIBRA es un token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana, sin garantías de valor real o estabilidad. Las memecoins suelen ser altamente especulativas y vulnerables a caídas abruptas de precio, por lo que invertir en ellas puede representar un alto riesgo.

El temor: que $LIBRA fuese simplemente un esquema de manipulación de precios, donde los primeros compradores inflan su valor para luego vender y abandonar el proyecto, dejando a muchos inversores con pérdidas significativas.

Por eso, aconsejaron verificar si el proyecto cuenta con un equipo confiable, liquidez suficiente y una utilidad clara dentro del ecosistema de Solana.

Para rastrear la actividad del contrato en Solana y evitar posibles estafas, se pueden utilizar herramientas como Solscan, Jupiter y Dexscreener.

Faltaba bastante para la medianoche y el 'mundo cripto' era un reguero de pólvora. Franco Amati es un histórico de BTC Argentina:

"Todo libertario argentino deseando que lo del token falopa de @JMilei haya sido un hackeo pero en el fondo sabiendo la realidad".

Para colmo Lilia Lemoine confirmó "No hay hackeo... ".

milei 2.jpg

Otro adorador de Milei, el médico Danielo Parisini, apodado @GordoDan, conocido por su rol en el canal de streaming Carajo, posteó: "¿Cómo hago para meter las acciones de Carajo en esto?".

Carlos Maslatón salió al cruce: "Parisini, no jodas con esas cosas. Es una estafa financiera".

Durante la madrugada, Maslaton posteó:

"Milei ha derogado de un plumazo todas las leyes de protección del inversor financiero y todo el entorno normativo de la Comisión Nacional de Valores. También derogó toda la legislación anti lavado de dinero incluídos los tratados internacionales firmados por la Argentina. Si esta estafa que arma y promociona vale para él, la impunidad queda garantizada para todos los criminales financieros condenados, con proceso o impulsando fraudes en las redes, incluyendo las peores pirámides, ponzis y defraudaciones por las que se le quita dinero a la gente a cambio de nada. Y si no es como yo digo, porque Milei no tiene competencia para derogar todo esto, entonces procede el juicio político y su destitución como Presidente de la Nación."

Embed Milei ha derogado de un plumazo todas las leyes de protección del inversor financiero y todo el entorno normativo de la Comisión Nacional de Valores. También derogó toda la legislación anti lavado de dinero incluídos los tratados internacionales firmados por la Argentina. Si esta… pic.twitter.com/AOuVaM42a3 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 15, 2025

Borrar con el codo

Ornella Panizza, la trader conocida como «Lady Market», se había ilusionado: “Quiero creer que le hackearon la cuenta a Milei porque LIBRA fue un scam tremendo. Dos cuentas con el 70% del supply, raro. Tienen que dar explicaciones”.

También la organización BirminghamCyber, especializada en seguridad informática, especuló: “La cuenta del presidente Javier Milei posiblemente fue comprometida para promover una estafa de criptomonedas”.

Hasta Agustín Laje, gurú filosófico del 'mileísmo' y presidente de la Fundación Faro, quien posteó: “La libertad es el fundamento del crecimiento económico. ¡VLLC!!!!!!!”. Minutos después, Laje borró el mensaje sin dar mayores explicaciones.

Cuando el escándalo ya era nacional, cerca de la medianoche, Milei se arrepintió de su irresponsabilidad.

"Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", escribió el mandatario. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)".

Milei cargó contra sus adversarios: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡VLLC!".

Embed Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Blablablá. No es con agresiones como puede explicar la animalada que cometió.

Juicio político

Milei se refirió a quienes afirman que la acción presidencial era hasta causal de una denuncia para juicio político.

Topo Rodríguez, de Consenso Federal, lo explicó:

"Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública:

"g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa".

Deje de hacerse el transgresor. No aliente el quiebre de las leyes. Una brisa de la historia no es la historia."

Embed Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública:



"g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas… https://t.co/VwyAAIj5oM — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 15, 2025

Memecoin

En mayo de 2024, Milei ya estuvo tentado con las memecoins.

El token, bautizado Milei Moneda ($MEDA), se presentó como una iniciativa que fusionaba "política y blockchain para formar un proyecto y una comunidad sin igual".

"Sumérgete en un universo único, que combina criptomonedas, blockchain, política y humor, liderado por el carismático Javier Milei", fue el mensaje al usuario. El valor subió casi 50% desde su precio inicial de US$#0,010.

A un precio de 0,016 USDT (unos 20 pesos argentinos), en la etapa número 3 y llevaba vendidas 69.174.721 fichas. El valor era de 0,015 USDT.

libra.jpg Presentación del token polémico.

