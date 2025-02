Yuyito González y los románticos mensajes dedicados a Milei por el día de los enamorados

Fue en una historia de instagram, con la canción Can't help falling in love, de Elvis Presley.

Yuyito González lejos de Milei

De todos modos, Milei no festejará el 14 de febrero junto a su novia, ya que Amalia Yuyito González está fuera del país: se encuentra en Estados Unidos, país que eligió para tomarse vacaciones.

De todos modos, la distancia no fue impedimento para que Yuyito le expresara el amor a Javier Milei, y a través de Instagram, y después de algunas historias dando cuenta de su llegada a Miami, la novia del Presidente sumó un segundo mensaje de amor dedicado a Milei:

"Feliz día de los enamorados para mi amado presidente. Te amo", escribió junto a una foto en la que posa con un corazón inflable en la mano y una bandera argentina de fondo.

"Feliz día, amor", le contestó el libertario al compartir

image.png

La crisis de Milei y Yuyito

Desde hace varias semanas atrás se instaló el rumor que indicaba que Javier Milei y Yuyito González tenían una crisis, por lo que la conductora tuvo que salir a desmentir todas las versiones.

Rodeada de camarógrafos, Yuyito González expresó: "Tengo a los noteros en la puerta de casa, en la del canal, cuando salgo y entro. Chicos, no voy a dar notas. Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones, y no voy a darlas".

En ese sentido, sumó: "Ponen a cada rato ‘crisis’. No hay ninguna crisis. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión, que se lo pago yo?’. ¿Se entiende? No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas", sostuvo.

“Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. ‘Te hicieron el gimnasio’. Y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy; si no fui dos días, hay crisis. Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble", enfatizó.

Por último, Yuyito González sumó que todo está más que bien con Javier Milei: "No hay crisis, gente. Termínenla. No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo, como la otra persona tampoco puede estar en el mío ni correspondería”, cerró.

