Polémica por un diputado nacional "marrón y zurdo" y el precio de su reloj

En su muñeca izquierda se pudo observar un llamativo reloj: un apple whatch, paradójicamente, es una marca estadounidense.

El precio del reloj varía según el modelo, pero en Argentina los valores van desde 550.700 pesos, hasta 1.104.000. Costos muy elevados y sobre todo, producto que va en contra mano a lo que predica la Izquierda.

Alejandro Vilca pide derecho a réplica

En ese contexto, fue el periodista político Ignacio Ortelli quien no dejó pasar el momento y tomó la viralidad del caso para cuestionar al diputado Alejandro Vilca, tomando de ejemplo el costoso reloj que llevaba puesto en la última sesión.

"Este hombre es de izquierda y me parece que está en infracción; qué reloj tiene, ah uno que compró en Miami... 450 mil pesos tiene en la muñeca Me parece que le gusta el apple, porque compra el apple whatch", disparó el periodista de A24.

Ante la acusación, quien salió en su defensa fue la ex diputada nacional del FIT, Myriam Bregman, quien le pidió al periodista un "derecho a réplica" para desmentir lo dicho.

Reloj comprado en la feria

"No se puede caer más bajo. La sesión del día de ayer estuvo signada por un cruce de acusaciones de corrupción, narcotráfico y evasión fiscal. Pero el periodista @ignacioortelli ataca a mi compañero @vilcalejandro, por tener “un reloj carísimo” y por no hacer nada durante la pandemia", escribió.

Y siguió: "Exigimos derecho a réplica para explicarle que nunca fue a Miami y que el reloj es un regalo del día del padre que le compraron en la feria de Alto Comedero. Y que durante la pandemia, Alejandro, no solo luchó como todos nosotros sino que perdió a su mamá, que tenía COVID y no recibió los cuidados necesarios en Jujuy. No se puede jugar con eso, no se puede ser tan cruel, y si se lo hace, queremos responder en el mismo medio. Como dijo Ale ayer: "soy Kolla, soy recolector de residuos, soy marrón, soy zurdo". Todo eso les molesta, prefieren a los ricachones de ficha sucia sentados ahí".

Posteriormente, fue el propio Alejandro Vilca quien salió a defenderse y le reiteró el pedido al periodista Ortelli: "Sr. @ignacioortelli le doy mi reloj y usted, si lo logra, lo vende a 450.000 pesos. Y le damos el Pulitzer. Por lo pronto reclamo mi derecho a réplica en el mismo lugar y espacio. Espero respuesta. Gracias".

Por último, Bregman, en diálogo con Ortelli por Radio Rivadavia, aseguró que el reloj era "un regalo del día del padre comprado en la popular Feria de Alto Comedero".

