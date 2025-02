La Cámpora salió a chicanear a Javier Milei por Ficha Limpia: "Cagón"

Tras el operativo, fue la propia agrupación que en una serie de fotos y videos difundidos en su canal de la red Telegram, mostró paredones con consignas de "Milei cagón" y la frase "No a la proscripción", alusiva a la ex mandataria, que no podrá ser candidata si Ficha Limpia se transforma en ley.

También difundieron un video en el que se puede ver a un grupo de militantes con pecheras con la leyenda "Leales a Kirchner", marchando por una avenida con tachos y pinceles en la mano para realizar las pintadas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lacamporavu/status/1890085917278531949&partner=&hide_thread=false Milei cagón — NO A LA PROSCRIPCIÓN. pic.twitter.com/RjE2xKibn1 — La Cámpora Villa Urquiza (@lacamporavu) February 13, 2025

Chicana a Javier Milei

Por otro lado, en la cuenta de X, La Cámpora decidió chicanear a Javier Milei con una imagen que da a entender que el oficialismo le tiene miedo a Cristina.

"Quieren bajarla y no saben cómo hacer", reza una imagen que compartieron en el perfil oficial de La Cámpora, con una foto de fondo en la que se la ve a CFK.

CFK blindada en el Senado

De todos modos, hoy por hoy CFK está tranquila respecto del debate que se dará en el Senado, ya que la oposición tiene la certeza de que hasta el momento, el oficialismo no tiene los 37 votos necesarios para darle sanción definitiva al proyecto de Ficha Limpia y convertirlo en ley.

