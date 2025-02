'Ficha Limpia' pasó al Senado: Dudas sobre la aprobación final

Todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución

La izquierda y el kirchnerismo votaron en contra. Sumaron 98 rechazos y sólo hubo dos abstenciones de Encuentro Federal: Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

Futuro político de CFK

De convertirse en ley el proyecto, Cristina Kirchner no podría competir como candidata: la expresidenta recibió su segunda condena por la causa Vialidad el 13 de noviembre pasado.

De allí el rechazo del peronismo al proyecto; pese a sus diferencias internas, en la Cámara de Diputados las distintas corrientes se abroquelaron en defensa de la líder de su espacio y acusaron al Gobierno de pretender proscribirla.

La banca no reconocía a Silvina Lospennato, y la diputada macrista no podía emitir su voto (Foto: Infobae) Silvia Lospennato, una de las impulsoras de los cambios

"Ojalá tengamos la ley este año"

Concluida la aprobación la diputada del PRO, Silvia Lospennato una de las impulsoras del proyecto, se mostró conforme por la media sanción

En diálogo con TN afirmó

Se está cumpliendo mi parte del trabajo. Pasa al Senado, será difícil, pero no hay que bajar los brazos. En nueve años llevamos el proyecto al recinto nueve veces. A la política no le gusta ponerse límites, pero era necesario dar este paso Se está cumpliendo mi parte del trabajo. Pasa al Senado, será difícil, pero no hay que bajar los brazos. En nueve años llevamos el proyecto al recinto nueve veces. A la política no le gusta ponerse límites, pero era necesario dar este paso

Luego agregó una expresión de deseos

Ojalá podamos tenerla aprobada. Si no es este año, que sea el otro, o el siguiente. Con Boleta Única me decían que moría en el Senado. Pero lo mismo va a pasar con Ficha Limpia. Va a costar, pero va a salir. Porque tres de cada cuatro argentinos dicen que quieren una ley de Ficha Limpia, así que no va a ser tan fácil que la política mire a otro lado. Ojalá podamos tenerla aprobada. Si no es este año, que sea el otro, o el siguiente. Con Boleta Única me decían que moría en el Senado. Pero lo mismo va a pasar con Ficha Limpia. Va a costar, pero va a salir. Porque tres de cada cuatro argentinos dicen que quieren una ley de Ficha Limpia, así que no va a ser tan fácil que la política mire a otro lado.

El oficialismo consiguió quorum sin demasiados problemas, ya que contó con el apoyo de todos los bloques salvo el kirchnerismo de Unión por la Patria, la izquierda y algunos miembros de Encuentro Federal. Retrasados se vieron el titular del bloque radical, Rodrigo De Loredo, y su par del PRO, Cristian Ritondo.

