Ficha Limpia ya tiene fecha para ser tratada en el Congreso

Si bien la expectativa es alta en Diputados, el escenario en el Senado, donde el peronismo tiene mayor representación, genera incertidumbre sobre su futura sanción.

La propuesta de La Libertad Avanza dice que una persona no puede ser candidata con condena por delitos delitos de fraude, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio la función pública y encubrimiento, aunque esta no esté firme en la Corte Suprema. Eso incluye a CFK, que de aprobarse el proyecto en ambas cámaras, no podrá ser candidata nunca más.

Qué dice el proyecto

La Ley de Ficha Limpia establece que:

Las personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos graves vinculados a corrupción quedarán inhabilitadas para ser candidatos o ejercer cargos en la Administración Pública Nacional.

Se aplicará a quienes tengan una condena firme antes del inicio del año electoral, mediante una cláusula anti proscriptiva que evita el uso político de fallos de última hora.

La iniciativa amplía su alcance no solo a cargos electivos, sino también a funcionarios públicos, promoviendo un estándar ético más amplio.

Cabe destacar que el proyecto fue impulsado inicialmente por la diputada Silvia Lospennato (PRO), quien presentó una versión preliminar en 2016. Sin embargo, la ley cobró relevancia tras el surgimiento del movimiento ciudadano Ficha Limpia, liderado por Gastón Marra, que reunió más de 470 mil firmas en apoyo a la iniciativa.

Ahora, y tras la fallida sesión para tratarlo el año pasado, el actual proyecto es impulsado por el Ejecutivo y fue redactado por una comisión encabezada por Alejandro Fargosi, con el apoyo del presidente Javier Milei, quien prometió durante el verano trabajar en la aprobación de la ley.

