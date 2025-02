Alberto Fernández mete presión y Fabiola Yañez tendrá que volver a Argentina: El motivo

En ese contexto, Fernández no para de apelar a todos los recursos judiciales posibles para reencontrarse con el menor de edad. Incluso, Fernández cuestionó duramente a su ex pareja por haber asistido a una cena de Fin de Año en un restaurante de Madrid: “Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”, se quejó ante la Justicia.