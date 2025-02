Cae el petróleo: 90 minutos Donald Trump / Vladimir Putin para el final de la guerra en Ucrania

Un alto funcionario ucraniano dijo que Zelenskyy también le contó a Trump sobre la situación en el campo de batalla y el despliegue de tropas norcoreanas para luchar junto a las fuerzas rusas en la región de Kursk.

Trump escribió más tarde en Truth Social que la llamada con Zelensky “fue muy bien”.

"Sentido común"

“Acordamos trabajar juntos, muy de cerca, incluso visitando los respectivos países”, dijo Trump sobre Putin. “Queremos detener los millones de muertes que se están produciendo en la guerra con Rusia y Ucrania. El presidente Putin incluso utilizó mi lema de campaña, que es muy fuerte: ‘SENTIDO COMÚN’. Ambos creemos firmemente en él”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin invitó a Trump a visitar Moscú y que su conversación duró casi una hora y media, incluyendo un intercambio sobre Medio Oriente, según la agencia Interfax.

Peskov dijo que Putin y Trump también discutieron la cooperación económica bilateral y el programa nuclear iraní.

Los bonos en dólares de Ucrania fueron los de mejor desempeño entre sus pares de mercados emergentes, según datos compilados por Bloomberg; y el precio del petróleo bajó. El crudo Brent bajó 2,3% a US$ 75,25 el barril en la tarde de Londres (Reino Unido).

Un final de sanciones de USA a Rusia recuperaría una cantidad apreciable de producción de crudo al mercado global. Esto permitiría un descenso, al menos temporario, del precio, un objetivo de Trump para aliviar la inflación en USA.

90 minutos

Fue la 1ra. vez que USA y Rusia hablaron al más alto nivel desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Trump dijo que había ordenado al secretario de Estado, Marco Rubio; al director de la CIA, John Ratcliffe, al asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz; y al enviado especial Steve Witkoff, que lideren el equipo negociador estadounidense. La lista de Trump no incluyó a su enviado a Ucrania, Keith Kellogg.

El anuncio de Trump confirma los temores en Kiev y Europa de que USA no involucraría a la UE ni a las principales capitales europeas en las negociaciones sobre el futuro de Ucrania y ha adoptado una posición más conciliadora hacia Moscú.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que una paz duradera para Ucrania “debe incluir garantías de seguridad sólidas” para asegurar que la guerra no comience nuevamente, pero que Washington DC “no cree que la membresía de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista”.

También consideró que el regreso a las fronteras que tenía Ucrania antes de 2014 también era un “objetivo poco realista”, afirmó Hegseth.

Hegseth dijo a sus aliados de la OTAN que Washington creía que se deberían desplegar "tropas europeas y no europeas capaces" en la Ucrania posterior al conflicto para garantizar la paz, pero no las estadounidenses, y que cualquier soldado de la OTAN allí no estaría cubierto por la cláusula de defensa mutua de la alianza.

El petróleo

El crudo ya venía en baja en la jornada, luego de 3 días de crecimiento (4%). La baja hasta entonces fue por un aumento de las reservas de crudo de USA y el anuncio del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, de que no bajará las tasas de interés.

Por lo tanto, no habrá estímulo al consumo porque la prioridad sigue siendo contener la inflación. El índice de precios al consumidor (IPC) de USA aumentó a un ritmo más rápido de lo esperado en enero: 0,5%, contra 0,4% de diciembre, y avanzó 3% en los 12 meses hasta enero después de avanzar 2,9% en diciembre.

jerome-powell-ap-andrew-harnikjpg-2021.jpg Jerome Powell explicó que no hay prisa por bajar las tasas de interés en USA.

“Los datos confirman que la inflación sigue siendo un problema y, obviamente, confirman la postura de la Fed de ser cautelosa a la hora de reducir las tasas de interés. Sumado a las perspectivas de los aranceles, esto aumenta las preocupaciones por la inflación”, dijo a Reuters, Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities.

El crudo Brent para entrega en abril cayó 1,51% (US$75,86 por barril a las 10.35 am ET), y el crudo WTI para entrega en marzo cayó 1,65% (US$72,14 por barril).

El Instituto Estadounidense del Petróleo (API) anticipó el martes 11/02 de un aumento de 9,043 millones de barriles en los inventarios de petróleo crudo de USA.

La acumulación de inventarios de crudo se suma al gran aumento de 8,7 millones de barriles que la EIA estimó para la semana anterior.

En cuanto al combustible para motores, la EIA estimó que los inventarios disminuyeron en 3 millones de barriles durante la semana que finalizó el 07/02, con una producción promedio de 9,3 millones de barriles diarios. Esto se compara con un aumento de inventario de 2,2 millones de barriles durante la semana anterior y una producción diaria promedio de 9,2 millones de barriles diarios.

En el caso de los destilados medios, la EIA estimó que la semana pasada se acumularon 100.000 barriles de inventario, con una producción media de 4,5 millones de barriles diarios. Esto se compara con una pérdida de inventario de 5,5 millones de barriles en la semana anterior, cuando la producción se situó en una media de 4,6 millones de barriles diarios. Los inventarios de destilados están ahora un 11% por debajo de la media de 5 años para esta época del año.

Los productos totales cayeron a un promedio de 20,3 millones de barriles por día, un aumento del 2,8% con respecto al mismo período del año pasado. Los productos destilados suministrados durante las últimas 4 semanas aumentaron 13,6% en comparación con el mismo período de 2024, mientras que los productos de naftas suministrados aumentaron 0,9%.

------------------------

Otras noticias de Urgente24

Consumo masivo: Las ventas en los super cayeron otra vez y no superan siquiera las del primer mes de Milei

Decenas de petroleros en alerta por la salida de YPF de Santa Cruz se movilizan desde anoche a Las Heras

Hidrovía: Semana agitada para una licitación que tiene rumbo de colisión

La inseguridad que invade a la Argentina y ni siquiera Vaca Muerta puede paliar