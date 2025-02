La inseguridad que invade a la Argentina y ni siquiera Vaca Muerta puede paliar

Se achican las reservas de gas licuado para el invierno

Pero a la par de esto, se dieron dos situaciones con el suministro de gas natural con destino a la generación térmica. La primera estuvo focalizada en la zona norte de Buenos Aires y el cordón industrial de Santa Fe en donde se inyectaron tanto el lunes como el martes 3 millones de metros cúbicos de gas natural provenientes de la regasificación del GNL que está acopiado en el buque de Escobar.

gnl escobar 2.jpg

Este cupo de reserva de gas licuado que quedó del invierno está justamente para paliar situaciones extremas, como la de ahora, pero pone en claro que no quedará demasiado resto para el inicio del invierno.

La otra situación vinculada con el gas se centró en las provincias del norte, en donde se debió nuevamente recurrir a la importación de gas desde Chile, comprándole al vecino país parte del GNL que ellos habían adquirido.

Esto se debe a que si bien se inauguró la reversión del Gasoducto Norte, para poder llevar gas desde Vaca Muerta al sector antes aprovisionado desde Bolivia, esas obras no están completadas y aún resta revertir dos plantas compresoras para permitir que el gas llegue a la cabecera norte del ducto.

Y no es la primera vez en lo poco que va del año que la Argentina se ve obligada a importar gas desde Chile para cubrir picos de demanda generados por el calor.

Importaciones de gas a un altísimo precio

Y por supuesto, ello sale caro... muy caro: Desde la semana pasada los despachos alcanzaron hasta 2,5 millones de metros cúbicos diarios a un precio que rondaría entre U$S15 y U$S20/MMBTU cuando el precio en Vaca Muerta en boca de pozo se paga a U$S3,50.

gasoducto norte.jpg Gas en Argentina: Vaca Muerta no cubre la demanda y se recurre a Chile.

El ex secretario de Energía de la Nación, Emilio Apud, ya lo advirtió:

Es un contrasentido que Argentina, teniendo Vaca Muerta, deba importar gas desde Chile, un país que no produce gas. Esto ocurrió porque el suministro desde Bolivia disminuyó y la reversión del Gasoducto del Norte aún no está completada debido a retrasos en las obras en La Carlota y San Jerónimo Es un contrasentido que Argentina, teniendo Vaca Muerta, deba importar gas desde Chile, un país que no produce gas. Esto ocurrió porque el suministro desde Bolivia disminuyó y la reversión del Gasoducto del Norte aún no está completada debido a retrasos en las obras en La Carlota y San Jerónimo

Y explicó: "Ante la urgencia de abastecer al NOA (Salta, Jujuy y Tucumán), se recurrió a los gasoductos construidos en 1997 para exportar gas a Chile, los cuales quedaron inutilizados tras la decisión de Néstor Kirchner de cortar el suministro en su momento. Chile reemplazó ese gas con gas natural licuado (GNL), importado a un costo mucho mayor".

Ahora, "Argentina se encuentra en la paradoja de comprarle gas a Chile a un precio mucho más alto en lugar de usar el de Vaca Muerta, que cuesta U$S 3,5".

image.png

De acuerdo al cronograma que se conoció el año pasado, una de las plantas compresoras se espera que esté revertida en marzo y la segunda en mayo, muy cerca del inicio del invierno.

Pero esta situación pone en alerta a las provincias del norte, ya que de no llegarse a tiempo, o de darse una ola de frío temprana, se corre el riesgo de tener que recurrir nuevamente a la costosa importación de gas ya que, además, en esa zona del país las centrales térmicas no son duales y no pueden por ende funcionar con líquidos como el gasoil.

Más noticias de Urgente24

Pablo Tigani: "El ministro Caputo no tiene salida, no junta reservas y el FMI no le dará dólares"

El experimento ruso que intentó convertir la noche de Siberia en día

Pablo Toviggino cargó contra Cascini por la acusación de "robo" en Racing-Boca

Aranceles al aluminio y acero: Donald Trump juega a la Guerra Mundial comercial