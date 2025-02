Por qué Gago vuelve a dejar afuera a un jugador tan indispensable para Boca

Lucas Blondel y su regreso tras rotura de ligamentos cruzados

La vuelta de Lucas Blondel se dio en el único amistoso de pretemporada que tuvo el equipo de Gago, ante el conjunto brasileño Juventude. Allí, el futbolista se dio el placer de volver a pisar una cancha y de titular.

A pesar de Boca: el extraordinario control de Lucas Blondel en 10 meses inactivo Lucas Blondel, el regreso esperado en Boca (Foto Boca Juniors)

"Fue largo, pero ya a disposición, con ganas de volver a sentir la adrenalina de jugar a la pelota, contento. Uno pasa por varios estados por tanto tiempo", decía el defensor en la previa de aquel cotejo que Boca terminó ganando.

Tener tanta gente al lado que te desea lo mejor y te ayuda, estoy muy agradecido y feliz, fueron muy importantes en este proceso. Todos me vieron muy tranquilo, en ningún momento perdí la cabeza, me sentía bien más allá que no podía hacer lo que me gusta, aproveché para hacer otras cosas, siempre con buena energía y siempre para adelante, añadía. Tener tanta gente al lado que te desea lo mejor y te ayuda, estoy muy agradecido y feliz, fueron muy importantes en este proceso. Todos me vieron muy tranquilo, en ningún momento perdí la cabeza, me sentía bien más allá que no podía hacer lo que me gusta, aproveché para hacer otras cosas, siempre con buena energía y siempre para adelante, añadía.

Sobre aquella titularidad, más allá de ser un partido amistoso, Blondel sostenía: "Cuando uno siente la confianza del DT, te da ganas, lo estuvimos entrenando y ojalá salga bien hoy".

