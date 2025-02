Pablo Toviggino cargó contra Cascini por la acusación de "robo" en Racing-Boca

Yael Falcón Pérez Falcón Pérez tuvo errores groseros que perjudicaron a Boca

Así como Edinson Cavani prefirió no hablar del arbitraje al terminar el partido, quien sí se refirió a ello fue Raúl Cascini. Y no tuvo pelos en la lengua. Por eso Pablo Toviggino no se aguantó las ganas y tuvo que contestarle. El integrante del Consejo de Fútbol de la institución de la Ribera fue durísimo no solo con el colegiado, sino que habló de "robo" y vinculó a la AFA con la dirigencia de Racing.