AFA: El polémico posteo de Pablo Toviggino contra Banfield

Pablo Toviggino (y AFA) vs Banfield

Luego del polémico arbitraje de Barracas-Banfield el vicepresidente del “Taladro”, Mauricio Bonafina, decidió realizar un posteo en las redes, el cual decía: “Aunque las cosas no salgan, aunque el de negro no quiera o el de Ezeiza no vea, nunca hay que dejar de ser. Este equipo demostró tener sacrificio y huevos. Nunca dejó de ser. Vamos, banda. Esto recién comienza. Vamos por más”.