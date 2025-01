A Doble Amarilla se le soltó la cadena y disparó contra todos en modo Toviggino

Lo cierto es que más allá de las especulaciones sobre alguien en particular, la forma de responder de Doble Amarilla llevaba una clara carga personal. Alguien que respondía con furia a los comentarios. Y no solo a uno, sino que se tomó el trabajo de chocar espadas con distintos usuarios.

Doble Amarilla y su cruce con Federico D´elia

Captura de pantalla (151).png DA vs. D´elia

Uno de ellos fue Federico D´elia, reconocido actor e hincha de Estudiantes. "Hola @fededelia1 por qué no aprovechas y le preguntas a tu presidente si no es eso lo que pide Foster. De paso, estás de acuerdo con que Estudiantes acepte entregar 80% de la explotación del futbol a cambio de U$s 5 M anuales? Sé claro. No intentes desviar. Te parece buen negocio para Estudiantes? Pd: que buen personaje hay en Estudiantes para Los Simuladores", dijo el medio de comunicación luego de que D´elia los acusara de estar operando en contra de Verón.

Doble Amarilla también le apuntó a Cristian Mira

La respuesta al actor fue el comienzo. A esa conversación se sumó también el periodista de La Nación Cristian Mira, que chicaneó al sitio informativo por sus vínculos con la Provincia de Buenos Aires y la órbita de Axel Kicillof. "Muchachos, ya que ustedes están tan informados, ¿cuánto sale el seguro de un auto en el Banco Provincia? Digo, porque también están metidos en eso, ¿no?", arremetió.

Captura de pantalla (152).png DA vs. Mira

DA respondió: "No, ni idea. Quizá vos sabes el Seguro de Nación Agro. De paso, cuánto sale el carnet de Banfield? Ya que tu segundo club es Estudiantes, aprovechá e informá del acuerdo con Foster. Nada mejor que los socios estén informados y puedan defender lo que quieren para su distinguido club. Saludos del CM".

Doble Amarilla y el choque con Pablo Gravellone

Captura de pantalla (150).png DA vs. Gravellone

Pablo Gravellone, de TN, también se sumó a la ola de reproches. "Doble Amarilla salió del closet", señaló. A lo que DA respondió: "Informamos Pablito. Y no juzgamos a los periodistas como vos que fomentan las SAD en Estudiantes y otros clubes. Es respetable, por supuesto. No nos metemos en eso. Solo informamos para que el socio sepa el acuerdo. Vos podés informarlo en TN también. El lunes te miramos con Bonelli como contas a los socios los detalles del acuerdo".

