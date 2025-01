Estudiantes: Lo que no dijo Verón de la inversión de Foster Gillet

Con esto queremos decir que es muy peligroso lo que hará Estudiantes, ya que si las cosas no van bien Juan Sebastián Verón deberá “hipotecar” el club para poder devolver el dinero de Foster Gillet, nadie regala plata. Por eso, y a pesar que el señor Pablo Toviggino no es de mi agrado, inclusive es uno de los personajes que le hacen mal al fútbol, en este caso puede tener razón en todo lo que le dijo a Verón. Veremos cómo termina todo.

image.png Verón y Toviggino se sacan chispas por el tema SAD.

La batalla Toviggino-Verón

Dentro de esta guerra de AFA contra las SAD dos protagonistas y principales integrantes de ambos bandos son Pablo Toviggino, mano derecha de “Chiqui” Tapia, y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.

Verón es defensor de las SAD en forma encubierta, ya que no lo declaró públicamente, lo disfrazó diciendo que hay que aceptar capitales privados, todo esto para no tener problemas con el hincha de Estudiantes. Además, otra cosa que no habla bien de Verón, enemigo de AFA, es que cuando Andrés Fassi le declaró la guerra a AFA la “Bruja” no apoyó al presidente de Talleres, es más, Estudiantes votó a favor de todo lo que AFA propuso en la asamblea anual.

Luego del arreglo de Verón con Foster Gillet, Pablo Toviggino le pegó duro al mandamás del “Pincha” por la “traición” al fútbol argentino. La mano derecha del presidente de AFA lo hizo en un extenso posteo que dice lo siguiente:

"No SIR Pecho Frío !!! Claro, ahora entiendo porque sos Miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al Socio de Estudiantes !!! Los Clubes son de los Socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al Fútbol Argentino, el mismo que es Campeón del Mundo y Bicampeón de América, hoy posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global. Todo, sin necesidad de pedirle nada a nadie. Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los Socios del club que Presides desde Miami, que lo único que estás haciendo es, CONTRAER UNA DEUDA MONSTRUOSA, que solo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. Que NO estás cambiando o transformando el modelo de gestión del Fútbol Argentino, tampoco estas inventando nada, puesto que Foster Gillett no es, ni será un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva, saturado de virtudes, como pretendes presentarlo. Es lisa y llanamente, a la Luz de la Ley Argentina, UN ACREEDOR !!! Que por la única razón, por la que no se queda con el Club Estudiantes, es porque el Fútbol Argentino y la Ley Argentina, NO lo permite. Allá vos, seguí tomando sol que seguro lo necesitas, que al Fútbol Argentino lo refundamos y transformamos día a día entre todas y cada una de las más de Cuatro Mil Asociaciones Civiles que integran AFA POR VOLUNTAD Y ELECCION DE SUS PROPIOS SOCIOS!!!

