Sufre TyC Sports: El mítico periodista que dejó ir y estará en ESPN

image.png

El periodista, además de Planeta Gol, ha estado en otros programas legendarios como El Aguante o Sin Cassette.

González, confirmó que arriba a ESPN mediante su Instagram personal: "Ya pasó el tiempo de parar y resetear. Ahora se viene otro hermoso desafío. Gracias a los que extrañaban y preguntaban con cariño dónde iba a estar. Desde el 6 de Enero nos vemos en ESPN. Muy agradecido por la convocatoria para formar parte de este gran equipo. Estoy feliz ! Que sea un gran 2025"

Pablo González y su despedida en septiembre

Durante el mes de septiembre, se produjeron una importante cantidad de despidos o retiros voluntarios en el canal deportivo. Según afirmó Diego Díaz, uno de los afectados: "a la gran mayoría les han propuesto un retiro voluntario, y si no acataban eran despedidos: el canal echó a 80 personas".

Otro de los afectados, fue Pablo González, quien en su momento se despidó del canal en el que estuvo por casi 30 años: "Cumplí el sueño de hacer a Diego, Leo, Ortega, Simeone, Riquelme, Totti, Scaloni, Verón, Menotti, Bilardo y etc etc por qué la lista es interminable. En el medio llegaron 6 Mundiales, más 6 Copas Americas, un montón de viajes y algunos otros programas como Hay Equipo, Despertate, Celeste y Blanca, Esto es Footgolf y la lista sigue hasta el final con Sportia con Quique Pelemberg y Luciana Rodríguez. El camino lo recorrí con grandes amigos como el Gato Garofalo, Juan Pablo Marrón, Agustín Fantasia y tanto otros, con los que me alegraba comentado y conduciendo.", había dicho entre otras cosas.

Su fiel compañero de Planeta Gol, Fernando Lavecchia, sorprendió a todos sobre el final del especial de fin de año diciendo: "nos vemos el año que viene".

