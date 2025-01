Juan Sebastián Verón vs AFA: Una guerra que pareciera no tener fin

Luego, el presidente de Estudiantes completó y apuntó contra la dirigencia del fútbol argentino: "Nos seguimos alimentado de ese discurso de que el club es de los socios, para despues mandarte a jugar a Santiago del Estero, te hacen hacer 5.000 kilómetros y cobrarte la entrada. Eso no es pensar en la gente, es pensar en el negocio de ellos".

Esto último generó la respuesta de Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia.

Respuesta de Pablo Toviggino (AFA)

Fiel a su estilo polémico, Pablo Toviggino comenzó con los tapones de punta contestándole a Verón: "No SIR Pecho Frío !!! Claro, ahora entiendo porque sos Miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al Socio de Estudiantes !!!"

En respuesta al "discurso" que planteó Verón, la mano derecha de Tapia dijo: "Los Clubes son de los Socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al Fútbol Argentino, el mismo que es Campeón del Mundo y Bicampeón de América, hoy posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global. Todo, sin necesidad de pedirle nada a nadie."

Por último, se metió de lleno con la incursión de Foster Gillett en Estudiantes: "Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los Socios del club que Presides desde Miami, que lo único que estas haciendo es, CONTRAER UNA DEUDA MONSTRUOSA, que solo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. Que NO estás cambiando o transformando el modelo de gestión del Fútbol Argentino, tampoco estas inventando nada, puesto que Foster Gillett no es, ni será un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva, saturado de virtudes, como pretendes presentarlo. Es lisa y llanamente, a la Luz de la Ley Argentina, UN ACREEDOR !!! Que por la única razón, por la que no se queda con el Club Estudiantes, es porque el Fútbol Argentino y la Ley Argentina, NO lo permite. Alla vos, seguí tomando sol que seguro lo necesitas, que al Fútbol Argentino lo refundamos y transformamos día a día entre todas y cada una de las más de Cuatro Mil Asociaciones Civiles que integran AFA POR VOLUNTAD Y ELECCION DE SUS PROPIOS SOCIOS !!!"

Desde diciembre de 2023 con la asunción de Javier Milei, la llegada de las SAD al fútbol argentino volvieron a ser un debate recurrente.

La llegada del inversionista Foster Gillett a Estudiantes trajo consigo mucho debate, ¿es un primer paso hacia las Sociedades Anónimas?

