Por qué Gonzalo Montiel dice que la denuncia de abuso sexual perjudicó su carrera

Gonzalo Montiel consideró que la causa impidió que pudiera firmar con alguno de los varios equipos que estuvieron interesados en incorporarlo a su plantel a lo largo del último tiempo. "Además del daño personal y familiar, esas mentiras perjudicaron mi carrera, ya que tuve siempre propuestas de contratos en clubes, pero me pedían que primero estuviera sobreseído para contratarme", escribió.

Embed - Noticias Argentinas on Instagram: " Gonzalo Montiel fue sobreseído de la causa por abuso sexual hacia una joven en una fiesta en La Matanza en 2019. A raíz de esta noticia, el futbolista hizo un descargo en redes sociales: “Hoy fui sobreseído de una acusación totalmente falsa. Usaron mi nombre para darle notoriedad y hacer pública una causa en la cual no tuve absolutamente nada que ver.” Leé más en @naagenciaok - Link en la biografía" View this post on Instagram A post shared by Noticias Argentinas (@naagenciaok)

"Me solidarizo con las personas que sufren situaciones de abuso en cualquiera de sus formas, pero la mentira que se intentó instalar en mi contra significó la banalización de un mal que afecta gravemente a muchas personas en el mundo y que no debe ser tratado con liviandad ni con mentiras, como lo fue en este caso. Es muy injusto que hayan ido tan lejos, manchando mi reputación sin importarles mi persona, ni mi familia, ni las personas que realmente sufren un mal de extrema gravedad como el referido. Agradezco a la gente que siempre confió en mi inocencia y me acompañó en momentos injustos y difíciles. Gracias a Dios la verdad sale a la luz siempre. Felicidades", cerró.

Más contenido en Golazo24

Goleador en Alemania, Mundialista con Paraguay: delantero argentino anunció su retiro

Un jugador del Parma confundió el pitazo del árbitro mientras revisaba el VAR

La Copa Libertadores 2025 ya tiene a todos sus clasificados

Mundial de Clubes: Benfica, el rival a vencer