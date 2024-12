Goleador en Alemania, Mundialista con Paraguay: delantero argentino anunció su retiro

Mundiales y Copa América, la trayectoria de Barrios con la Albirroja

Sus números resonantes podrían haberle hecho lugar en la exigente Selección Argentina, pero no fue posible: "Había muchos delanteros importantes en la Selección Argentina y a mí no se me convocaba". Su madre, de nacionalidad paraguaya, le abría las puertas de otra alternativa. Y fue el Tata Martino, entrenador de Paraguay en 2010, quien decidió ir a buscarlo y convencerlo de unirse a las filas guaraníes.

image.png Barrios eligió representar a Paraguay

Así jugó el Mundial de Sudáfrica 2010, y también las Copa América de 2011 y 2015. "Agradecerle a la querida Albirroja por haber estado este tiempo en la selección, haber disfrutado cada momento y haberlos representado por todo el mundo para mí fue un placer", dijo el futbolista en su video despedida.

Y la Albirroja le devolvió el saludo: "Gracias por tu entrega, tus goles y por llevar con orgullo la camiseta de la Selección Nacional".

Barrios también tuvo pasos por Palmeiras y Gremio, y en ambos clubes gritó campeón. El palmarés también incluye títulos en China, cuando fue jugador del Guangzhou Evergrande. Aunque no haya ganado algo en particular, en su paso por Gimnasia La Plata tuvo el privilegio de ser dirigido por Diego Maradona, que había pedido expresamente que llegue al Lobo.

