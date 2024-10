Por qué Jürgen Klopp aceptó el cargo de Director de Fútbol Global de Red Bull

Qué expectativas tiene Jürgen Klopp como Director de Fútbol Global

Para Jürgen Klopp, se trata de un desafío sumamente atractivo. En el video que él mismo difundió, explica por qué. "Hace unos meses atrás dije que no me veía más al nivel del campo, y sigue siendo el caso. Pero sigo amando el fútbol y sigo amando trabajar, y Red Bull me da la plataforma perfecta para eso", señaló.

"Quiero compartir mi experiencia que adquirí a lo largo de los años. En mi carrera peleé por ascensos, peleé contra el descenso, peleé por títulos y por trofeos. A veces fallamos y a veces lo conseguimos, y lidiar con eso es difícil no es fácil pero es posible", continuó.

"Quiero aprender de nuevo. Cuando estás en el trabajo y tenés que jugar cada 3 días, apenas tenés tiempo de hacerlo, y ahora tengo tiempo y la oportunidad. Quiero ver, y sentir, y entender qué es útil para el fútbol, y desarrollar el fútbol un poco más", agregó Jürgen Klopp.

