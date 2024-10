El CEO de JP Morgan no se decide: ¿Trump o Harris?

En una entrevista con Bloomberg Television, Dimon indicó que aún no ha tomado una decisión definitiva, pero dejó entrever que el apoyo público es una posibilidad. “Decidiré y votaré”, afirmó Dimon. "Me reservo el derecho de hacer lo que quiera. Soy un ciudadano. Puedo votar. Puedo decir lo que quiera. Nunca he tenido la costumbre de apoyar a ningún candidato. Pero estoy pensando en lo que quiero decir o hacer o algo por el estilo", añadió.