La Libertad Avanza no da por perdida la votación por el veto presidencial universitario

Además, aplicó un aumento de 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las universidades nacionales para el mes de octubre.

Estas acciones intentan convencer a los bloques del PRO e Innofación Federal a que apoyen en su conjunto a La Libertad Avanza.

sesion-diputados-leyomnibus.jpg Miércoles de sesión importante en Diputados. NA

Perspectivas

Jazmín Bullorini en el diario Clarín:

"(...) Apuestan todo a convencer a gobernadores dialoguistas y conseguir ausencias o abstenciones clave. Hay votos en danza y los radicales, otra vez, enfrentan fugas que serán decisivas.

"Se va a terminar de definir en el recinto", señalan en La Libertad Avanza, donde se declaran "bilardistas" como Milei. No van a cantar victoria hasta que no tengan los votos garantizados. También, consideran que hay muchas bancadas "especulando" porque no quieren quedar en el bando perdedor.

Para ratificar la ley la oposición necesita 2/3, pero sobre el total de los votos. Para ese cálculo no cuentan las ausencias pero tampoco las abstenciones.

De antemano se sabe que habrá, al menos, 4 ausentes: Héctor Stefani (PRO), Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Oscar Zago (MID) y Fernando Carbajal (UCR).

Si fueran los únicos ausentes el oficialismo necesitaría 85 votos a favor para alcanzar el tercio y sellar el veto, pero todavía no alcanza ese número, con los confirmados hasta ahora.

Sin embargo otros aún juegan al misterio, como los 3 tucumanos que responden al mandatario Osvaldo Jaldo. (...)".

Fernando Brovelli en Ámbito Financiero:

"(...) El aumento representó un reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo (que los gremios dicen que se encuentra en torno a un 50% en términos reales) pero refuerza un argumento de Casa Rosada: son los de mejores paritarias en la Administración Pública, contemplando que en ATE recibieron un 3% para los últimos 2 meses. “Ellos estaban en una posición muy kamikaze, de vetar y que no importe nada… nosotros les hicimos entender que era necesaria una muestra de buena voluntad para que la comunidad universitaria se quede tranquila de que no queremos cerrar nada, expresando que este era el mejor aumento que se podía dar”, le dijo a Ámbito uno de los diputados aliados que participó de la reunión.

Más allá del eventual impacto mediático, el diputado expresó la importancia de la reunión: unificó los votos de los dudosos del PRO, aunque en el bloque amarillo hay 2 votos en contra del veto (González y Baldassi). No se esperan muchas más filtraciones del oficialismo, que desde su entorno asegura que tiene garantizados los 5 votos que le aportan los gobiernos aliados de Tucumán y San Juan, más 4 de los radicales que integraron el grupo de los “87 héroes” (menos Cervi, que se abstendría). "Del 1 al 10, tenemos un 7 de optimismo. Estamos pendientes a todo: a los vuelos que se puedan llegar a demorar y a todas las posibles ausencias", admitió para este medio una radical que se puso el proyecto al hombro.

El factor de los faltazos y las abstenciones -que tienen el mismo valor cuando el quórum está garantizado- será el determinante. Por licencias, se conocen 2 ausencias de votos contra el veto (Carbajal y López Murphy) y 1 a favor (Zago); los demás son interrogantes, aunque 3 misioneros de Innovación Federal (todos menos Arrúa) tampoco estarían presentes: en agosto, estos últimos habían votado a favor del financiamiento universitario.

Esto deja un escenario optimista para el Gobierno: tendrían 84 votos asegurados, mientras que la oposición unida cuenta 160, casi el doble de apoyos pero con la urgencia de torcer a todos los dudosos a su favor y que estos no prefieran ausentarse. Por lo pronto, tendría el voto de Lourdes Arrieta. (...)".

