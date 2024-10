Otra semana clave para Javier Milei: Fantasmas, seducción y ¿"buenas noticias"?

"(...) La lógica de discutir ley por ley empuja al oficialismo a un vértigo desgastante, con el miedo exagerado y constante a que de repente 'se venga todo abajo'. La posibilidad de un pacto expone a Milei a una pregunta ingrata: ¿cómo va a revolucionar lo establecido si termina por hacer lo mismo que todos?

La encrucijada se materializa en medio de un bache en la popularidad del Gobierno. Milei matiza la ansiedad con actos de fe. Se mantuvo inflexible en la idea de vetar la ley de financiamiento universitario, a pesar de la manifestación masiva del miércoles, porque otra cosa podría ser interpretada como una capitulación. 'Quiere demostrar que se va a atar al mástil, como Ulises, para no tentarse con los cantos de sirena de los degenerados fiscales', dice una fuente de su entorno.

Pero el problema al que se enfrenta no es tanto fiscal, sino de índole político. El veto se decidió sin atender a la opinión de los diputados del Pro, con Cristian Ritondo a la cabeza, ni de ninguno de los '87 héroes' a los que Milei agasajó con un asado por haber bloqueado la ley que promovía un aumento de los haberes jubilatorios.

"(...) 'No tenemos más que 60 votos garantizados para bancar el veto a la ley universitaria', dice un integrante del oficialismo legislativo. Si no prospera la seducción al PRO y a los demás 'héroes' del pasado reciente con una compensación en el proyecto del Presupuesto, el Gobierno tendrá que asumir esta semana el impacto de que el Congreso le imponga una ley no deseada. Buscará resistir en la Justicia. O podrá también resignarse a aceptarla, ya que en términos fiscales la obligación sería módica, al menos en comparación con lo que hubiera significado la norma que cambiaba el cálculo de las jubilaciones.

Una derrota exhibiría la debilidad parlamentaria en toda su magnitud y reinstalaría la pregunta de la gobernabilidad, que parecía superada desde la sanción de la Ley Bases. El fantasma de los dos tercios atormenta otra vez a los Milei".

milei-macri-bullrich.jpg Javier Milei y Mauricio Macri: una relación oscilante. NA.

#2. Presupuesto 2025 y operativo seducción. Brenda Struminger en Infobae

"Como durante aquella cruda semana de agosto en la que sufrió tres derrotas consecutivas en el Congreso, el Gobierno volvió a jugar al filo del abismo, esta vez, con el presupuesto universitario. Javier Milei dejó escalar el conflicto con las autoridades de las casas de altos estudios y los gremios, por un lado; y el malestar de sus aliados de PRO, por otro, al punto de verse obligado a poner en marcha un operativo de contención de último momento para blindar el veto del Ejecutivo a la ley de Financiamiento Universitario. El plan, ahora, está condicionado a la voluntad de otros y pende de un hilo.

Después de la marcha universitaria, activó un operativo para apaciguar la ira de sus aliados y seducirlos. Santiago Caputo se comunicó con Mauricio Macri y lo recibió en sus oficinas fuera de la Casa Rosada para escuchar sus planteos (...) En paralelo, también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló que se había comunicado con el ex jefe de Estado. En su caso, por teléfono. Como en otras ocasiones de necesidad, reconoció públicamente el rol de soporte de Macri.

(...) Además de estas señales políticas, el Gobierno aplicará medidas económicas. El titular de Economía, Luis Caputo accedió a introducir cambios en la redistribución de partidas para el Presupuesto 2025, que sus funcionarios de Hacienda y Finanzas, Carlos Guberman y Pablo Quirno, presentarían en la Comisión de Presupuesto el martes que viene. Será un gesto para PRO, luego de que Macri les recordara a dirigentes propios en una reunión, anteayer, que el tema de la educación es una bandera fundamental para él. Pero también para los cinco radicales díscolos que ya acompañaron el veto de Milei para la suba de haberes jubilatorios, y para los partidos provinciales, que tendrían en esa medida una justificación para acompañar al Gobierno la disposición de una mejora en las erogaciones para el año próximo".

#3. Presupuesto 2025 (II): UCR y Encuentro Federal piden aumentar jubilaciones y más fondos para universidades. Mauricio Cantando, en LetraP:

"El ajuste a las jubilaciones y a las universidades de Javier Milei fueron el caldo de cultivo para sus dos principales derrotas legislativas de este año, que obligaron a firmar sus primeros vetos. Estos debates no concluyeron: se retomarán durante el tratamiento del Presupuesto 2025, que empezará el martes en la Cámara de Diputados.

Tanto la Unión Cívica Radical como Encuentro Federal, los bloques opositores que necesita el Gobierno para lograr mayoría, pedirán incorporar a la ley de leyes una suba del 8% a las jubilaciones, como planteaba la vetada ley.

Además, exigirán incrementar el presupuesto universitario y quitarle la facultad al Presidente de retacear los fondos, incorporada en el proyecto.

Con el respaldo de Unión por la Patria -que deberá dirimir su interna por la presidencia del PJ-, la UCR y EF alcanzan una cómoda mayoría en ambas cámaras para modificar el presupuesto y acarician los dos tercios, necesarios para resistir eventuales vetos.

Para no ser acusados de contribuir al déficit fiscal, quienes controlan la llamada oposición dialoguista propondrán ajustar partidas que crecieron, como la de la SIDE o la secretaría general; y eliminar exenciones impositivas, denominados gastos tributarios. También hay reclamos por la falta de asistencia a las provincias y las deudas a las cajas previsionales locales.

El texto, que fue presentado por Milei en Diputados el 15 de septiembre, contempla una inflación anual de 18%, dólar a 1207 y crecimiento del 5%. Empezará a debatirse en la comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert, con las exposiciones de Carlos Guberman (secretario de Hacienda) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas). Habrá reuniones semanales hasta el 20 de noviembre, cuando el oficialismo espera llegar a un dictamen, en un trabajo en espejo con el Senado para tener garantizada la sanción.

Se resisten a participar del debate legislativo el ministro de Economía, Toto Caputo, ni el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El bloque EF exigirá la presencia de ambos. 'A Caputo, le vamos a permitir que vaya después de los secretarios y ministros. Si no va, no vamos a firmar el dictamen', avisó Nicolás Massot".

#4. Los 3 mensajes de Cristina Kirchner. Comenzó un operativo clamor para que CFK sea presidente del PJ. Santiago Fioriti en Clarín:

"(...) La preocupación por los salarios y la pérdida frente a la inflación son una discusión constante, aun cuando la inflación se proyecte en descenso para los próximos dos meses. El salto de las tarifas agudiza el malhumor social. Hasta el FMI, que valora algunos logros, alerta sobre la situación.

El peronismo, aunque sin brújula, comenzó a percibir que el descontento podría ser creciente.

(...) La conductora de Unión por la Patria se alista para asumir la presidencia del PJ con una vieja táctica: que se lo pidan casi de rodillas. Pero corren otros tiempos. El operativo clamor se pareció, más bien, a un clamorcito. Salieron a impulsarlo los intendentes y, por supuesto, La Cámpora. No así Axel Kicillof, su otrora niño mimado.

Cristina envió tres mensajes en una misma maniobra. El primero: no piensa jubilarse. El segundo: podría ser candidata el año próximo a diputada y arrastrar al PJ, en especial a Kicillof, que se veía así mismo como la renovación y que amenazaba con disputarle la lapicera. Tercero: a la Justicia, que la tiene procesada y avanza en varias causas sensibles contra ella y su hijo Máximo.

Como dijo días atrás un dirigente que pasó a saludarla por el Instituto Patria: 'Cristina está avisando que no es una señora sola que se va a quedar esperando el final de la historia'”.

cfk-matanza.jpg Cristina Kirchner en La Matanza. Una "bajada al territorio" que sorprendió.

#5. Buitres sobrevuelan el oro del BCRA en el exterior e incumplimiento de meta con el FMI. Algunos datos económicos de la semana, por Fabián Medina en Ámbito.com:

"Como ya es normal en nuestro país hubo bastante actividad y novedades sobre lo económico. Tuvimos en la primera parte de la semana cruzados por el dato que el Ministro de economía estaba pronto a conseguir un REPO (préstamo de cortísimo plazo) del Banco de Basilea por U$S 4.7 MM, que resulta ser ni más ni menos que el resultante de los 11 mil kilos en lingotes de oro –vuelto a comprar por Alberto Fernández en 2021, luego que el tándem Caputo-Sturzennegger no pudiera pagar en marzo de 2019 el REPO de 2018- que se mandaron en camiones de caudales del BCRA a Ezeiza desde junio pasado para que British Airways los traslade a Londres y se certifiquen para acceder al mencionado REPO a marzo 2025.

Al día siguiente de esta novedad los fondos 'buitre' encabezado por Aurelius solicitan a la Corte de NY encabezada por Loreta Preska la veracidad de esos datos y el pedido de embargo sobre esos lingotes de oro trasladados al banco de Londres para cobrarse los bonos del período 1999-2001 –que incluyen el megacanje y blindaje de ese año-, los cuales poseen el carácter de ser embargables y sobre lo cual parece que nuestros actuales ministros desconocían esa particularidad; por lo cual, en caso de ser resolutiva la Justicia neoyorquina puede trabarse el embargo de ellos quedando el BCRA sin ese préstamo 'para sumar reservas' y sin las reservas metálicas.

El lunes también cerró la última fecha de revisión del programa del FMI y nuestro país no alcanzó la cantidad acumulada de reservas internacionales que correspondía tener por lo que se deberá pedir un waiver/perdón paras seguir adelante.

(...) Entre jueves y viernes se desarrolló en la FCE-UBA el I Congreso TRIBUTARIO INTERNACIONAL realizado por el CEDEAM y se habló a nivel interno de nuestro país de la COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS y la suma importancia de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) sumamente necesarios en momentos de recesión/depresión económica y caída de la recaudación nacional en consecuencia a los efectos de evitar grandes colchones/crecimiento de la pobreza e indigencia.

También se obtuvo como resultante de este Congreso la conclusión que el actual gobierno nacional no pretende llevar a nuestra Patria a 1920 sino al momento de la Confederación de Provincias Unidas entre los años 1820-1853 y sabiendo que nuestra Nación tuvo su nacimiento con la Constitución Nacional de 1853 se encuentran promoviendo la disolución nacional retrotrayendo todo al período de Pactos preexistentes que nombra el preámbulo constitucional e incluso volviendo a la Ley de la Selva".

#6. Sorpresa y malestar en Santa Fe: El 'martes 13' de Luis Caputo a Maximiliano Pullaro. Facundo Borrego en La Capital:

"El ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió con un planteo inesperado este miércoles en la reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro y parte de su Gabinete, Pablo Olivares (Economía), Lisandro Enrico (Obras Públicas) y Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo). En plena discusión por las deudas que tiene Nación con Santa Fe, el ministro de Javier Milei puso sobre la mesa la intención de volver a cobrarle a la provincia un porcentaje para el Fondo de Autarquía de AFIP.

Cuando promediaba la reunión del miércoles en Economía y se discutía sobre lo que debe Anses, el ministro planteó la intención de que Santa Fe vuelva a pagar el 1,9% de AFIP en concepto de fortalecimiento de los servicios de recaudación. El contexto en que Caputo puso sobre la mesa semejante sorpresa da a pensar que el gobierno nacional piensa esta jugada como forma de condicionar o hasta bloquear un acuerdo por el tema de Anses y la Caja de Jubilaciones.

Vale recordar que hace más de 15 años, el por entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, judicializó la detracción del 15% de la coparticipación federal que el gobierno de Cristina Fernández destinaba al financiamiento de la ANSES. En 2015, la Corte Suprema falló a favor a la provincia por ese porcentaje de coparticipación, pero también por la detracción del 1,9% para el Fondo de Autarquía de AFIP.

Desde ese momento la Nación no pudo retenerle más a Santa Fe ese porcentaje que financia el Presupuesto de la AFIP. Las demás provincias lo pagan, excepto La Pampa y Santa Fe.

Sin embargo, el gobierno nacional argumenta que la Corte Suprema de la Nación en su momento se expidió contra la detracción sin consentimiento, pero que no cuestionó la legalidad de ese Fondo. Es decir, resolvió que no se podía detraer sin la autorización de la provincia, pero nunca dijo que ese fondo era ilegal o que no correspondía.

(…)

Puede interpretarse que el gobierno nacional fue en busca de algo de dónde podían exponer con alguna deuda a la provincia y se encontraron con esto. La situación no cayó bien en la Casa Gris aunque la relación con Caputo sea óptima , y empieza a ganar terreno la postura de que si Nación quiere cobrar el porcentaje para el Fondo AFIP, deberán judicializar la situación. Caso contrario deberán cortar los servicios, escasos, que hoy prestan como el servicio de autenticación con clave fiscal para trámites Provinciales".

#7. Milei quiere dar "sólo buenas noticias”, pero ¿podrá? El Gobierno se entusiasma con algunos indicadores que van mejorando (la inflación de septiembre podría bajar de los 4 puntos, por ejemplo) pero hay dudas persistentes en los mercados (y en los bolsillos...). José Calero en Noticias Argentinas.

"El presidente Javier Milei prometió que a partir de ahora solo habrá 'buenas noticias' para los argentinos, pero el dato que confirmó lo que se palpa en la calle sobre el aumento de la pobreza impactó fuerte en la línea de flotación del gobierno, a pesar de que enseguida se salió a adjudicarlo a las malas políticas de administraciones anteriores.

La caída en las cotizaciones del dólar, por debajo de los $1.200, puede contribuir a ese objetivo.

La difusión de ese informe coincidió con sondeos de encuestadoras que empezaron a verificar que el ajuste logró perforar la coraza que venía exhibiendo Javier Milei, y a hacer mella en el nivel de confianza en el mandatario.

El Gobierno profundizará una estrategia de difusión de datos y comunicación de diferentes acciones que apuntan a consolidar un cambio de clima que tal vez pueda finalmente convencer a los inversores de traer su capital a estas pampas.

Es que cuando parecía que al Presidente no le entraban las balas lanzadas por la oposición, la suma de datos negativos y los bolsillos flacos de los sectores medios encendieron luces de alarma en el equipo de gobierno.

Enterado de estos cambios en el humor social, el Poder Ejecutivo parece decidido a entrar en una nueva etapa, en la que ya no predominen las malas nuevas, sino que se empiece a instalar la idea de que hay luz al final del largo túnel que viene atravesando la mayor parte de la sociedad argentina.

'No podemos seguir hablando solo de ajuste, hay que empezar a contar los datos positivos que van apareciendo', fue la conclusión a la que arribó la mesa chica del gobierno.

La intención es que el acto de Parque Lezama, en el que se anunció que La Libertad Avanza alcanzó presencia en todas las provincias del país, sirva como punta de lanza para contar las 'buenas nuevas'.

Horas antes, Milei había brindado una entrevista con la popular Susana Giménez -se difundió el domingo-, quien le manifestó su apoyo, en la que se esmeró en destacar que 'a partir de ahora solo habrá buenas noticias'.

La nueva estrategia oficial ya se había insinuado días atrás, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante ejecutivos de Wall Street en un encuentro organizado por el banco J.P. Morgan. 'Quédense tranquilos, esta vez no les voy a pedir plata', bromeó Caputo.

Ante ese auditorio, el funcionario insistió en que el gobierno no planea regresar a los mercados de capitales hasta el 2026, una cuestión que es puesta en duda por sectores del mercado.

El paso de Milei y Caputo por Nueva York dejó algunas dudas entre los operadores, en particular sobre la salida del cepo cambiario. A gusto de esos especialistas en mercados, hay poca claridad sobre cómo planea el gobierno salir totalmente de las restricciones cambiarias y sobre la fecha estimada para hacerlo.

Es un dato clave que mira el mundo de los negocios a la hora de decidir inversiones de gran calibre en el país, aunque Milei asegura que con el régimen para grandes inversiones RIGI esa duda quedó disipada.

Para Alberto Ades, operador argentino en Wall Street, la posición del gobierno generó un poco de confusión. 'Dio dos condiciones para eliminar el cepo, una sobre la inflación, otra del balance del Banco Central. El requisito de la inflación no quedó del todo claro y mucha gente quedó confundida', dijo Ades".

Milei con Susana Javier Milei entrevistado por Susana Giménez en Casa Rosada.

#8. Médicos y hospitales, otro conflicto abierto: Al controversial cierre del Hospital Laura Bonaparte se suma el conflicto con médicos residentes de hospitales públicos -que la semana pasada protestaron frente a la Casa Rosada- y en el Garrahan, que vuelven al paro y denuncian que por falta de presupuesto se reutilizan dispositivos quirúrgicos. Néstor Espósito en Tiempo Argentino:

"La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan denunció ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) la reutilización indiscriminada de los dispositivos de perfusión de cirugía cardiovascular (CCV) en niños, con el consecuente riesgo para la salud ya que no hay un protocolo establecido ni personal debidamente capacitado para los procedimientos de reutilización.

Las restricciones presupuestarias que jaquean al nosocomio en el que se atienden menores de edad con patologías graves de todo el país comienzan a afectar no sólo el funcionamiento normal sino también a incrementar el riesgo de agravamiento de los cuadros, con consecuencias dramáticas. El efecto motosierra recae sobre la salud de los niños.

'En nombre y representación de la Asociación de Profesionales y Técnicos nos dirigimos a usted para solicitar su intervención inmediata', sostiene la nota firmada por la secretaria general, Norma Lezana, y dirigida al titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez.

La situación estalló en el contexto de un conflicto mayor en el hospital. Los trabajadores prevén realizar un paro los días 8 y 9 de octubre próximos, en reclamo de un aumento del ciento por ciento en los salarios, un sueldo inicial de 1,4 millones de pesos y -además- en protesta por la decisión del nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, de forzar cesantías en el Consejo de Administración por autorizar como pago extraordinario un bono de 500 mil pesos (afrontado con fondos propios) a todos los trabajadores. La protesta prevé una movilización hacia el Ministerio de Economía.

La nota dirigida a la PIA advierte, en lo específico, sobre 'falta de protocolo que garantice la calidad de los materiales médicos de un solo uso que se reutilizan en cirugía cardiovascular, específicamente de los dispositivos de perfusión de CCV', puesto que 'no se cumple la normativa de ANMAT sobre el reuso de estos materiales en el hospital. No está definido el número de veces que estos materiales pueden reutilizarse y se reutilizan un sinnúmero de veces'.

Los dispositivos de perfusión son fundamentales en las operaciones de corazón a niños que se atienden en el Garrahan. Forman parte de los elementos reutilizables (no son descartables) pero ello debe respetar una serie de procedimientos de higiene y esterilización que los propios profesionales que los usan no pueden garantizar.

(...) ¿Qué consecuencias puede generar la falta de cumplimiento o alteración de las medidas de seguridad? 'Consultando en estos meses con distintos departamentos que intervienen en estas prácticas que comprometen el riesgo de infecciones posquirúrgicas, esterilización, infectología, médicos de cirugía cardiovascular y la propia Dirección, todos reconocen la falta de protocolo pero el problema sigue sin resolverse'".

#9. Javier Milei perdió el control de la agenda. Jesica Bossi en Infobae:

"La fascinación del Gobierno por el conflicto es ya una marca registrada. Es el motor que los impulsa, pero no siempre los lleva a donde quieren ir. Javier Milei ha perdido el control de la agenda desde la sanción de la Ley Bases, a mitad de año. Desde entonces, la dinámica se genera a partir de temas que plantean desde la oposición y que él mismo convierte en causas épicas.

La pelea con las universidades no es una batalla cultural que decidió instalar el Gobierno, sino que es una pulseada política en la que Milei quedó a la defensiva. Para el Presidente, ejercer el poder es tomar decisiones (suele definirse a sí mismo como un “decision maker”), y por eso no tolera que sean otros los que decidan por él, y está bien. La suba de las jubilaciones y el aumento de los salarios de docentes universitarios son dos ejemplos claros de proyectos en contra de su voluntad aprobados por el Congreso.

Es una cuestión pragmática a la que, ya en el baile, la Casa Rosada viste con una pátina ideológica y agrega otras aristas como el arancelamiento a los estudiantes extranjeros, el adoctrinamiento, las auditorías de los recursos. Nada de eso es el centro del problema educativo hoy. Algo similar hacía el kirchnerismo: se montaba sobre los hechos consumados para declarar sus guerras a todo o nada, las extendía en el tiempo, sumando capítulos que nada tenían que ver con el origen del asunto.

En concreto, sobre la mesa hay una cuestión más mundana que es la actualización de los sueldos.

(...) Puertas adentro del Gobierno, se dividen aguas entre los que creen que sería un desastre si la Cámara de Diputados vota en contra del veto presidencial y los que relativizan el costo. Milei se envalentonó con la idea de ir a fondo luego de una conversación con Nayib Bukele. El presidente de El Salvador se mostró como un espejo del futuro. Le contó que había vetado más de 70 normas y que, aún así, luego ganó las elecciones. Los estrategas libertarios dirán que fue por eso y no a pesar de eso que las ganó, y ese empieza a ser un slogan claro de la campaña: acompáñenme en 2025 para hacer todo lo que la casta no me deja hacer.

El Gobierno está muy encima de la proyección electoral. La clase política aún intenta adivinar el impacto que puede tener el nuevo sistema de votación que se aprobó el martes. La boleta única de papel implica el fin del “efecto arrastre” y esmerila la potencia que proporcionaba llevar un apellido de peso en la lista.

Karina Milei se enfoca en el armado partidario y acentúa su plan de levantar el perfil. La hermana del Presidente sintió la necesidad de desplegar su voz con un fin ordenador del espacio. La idea romántica de los liberales como librepensadores quedó atrás y se vienen tiempos de disciplina partidaria".

karina-milei-discurso.webp

#10. "Karinatour": Estrategia electoral y alianza con Bullrich contra Macri. Guido Carelli Lynch, en Clarín:

"Los nervios del debut en Parque Lezama no desanimaron a Karina Milei. La hermana del Presidente cometió furcios en su primera intervención pública ante la militancia, al estrenar su rol de presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional. Intenta mejorar con una coach y en la Casa Rosada ya la mandaron a medir. En su entorno descartan una candidatura y se concentran en el armado partidario en todo el país de cara a 2025.

Este sábado, en Santiago del Estero, con menos cámaras y pocos militantes reunidos en un boliche, adonde viajó para encabezar un acto partidario, no se vieron aún los resultados del entrenamiento: la secretaria general de Presidencia habló poco. La arenga quedó en manos del titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, que le debe su cargo -tercero en la línea de sucesión presidencial- y prometió que el oficialismo disputará 'todos los cargos', a lo largo y ancho del país.

'Yo he estado muchas veces en esta provincia como ustedes sabrán, nosotros tenemos campos acá, así que sabemos lo que pasa', rompió el hielo la hermana del Presidente, según la crónica del diario local El Liberal. Luego, el contenido de su discurso, fue un calco resumido de su alocución de hace 7 días en San Telmo.

(...)

Las actuaciones de la funcionaria más poderosa del Gabinete no se detendrán. Después de su excursión a Santiago del Estero, es casi un hecho que este viernes -feriado- encabezará un acto con militantes y dirigentes bonaerenses en La Plata o en un distrito del conurbano. Será una escala mucho más reducida que el acto multitudinario que habían imaginado originalmente para el 20 de agosto y que todavía no tiene fecha. El presidente de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja, monitorea el armado, que por ahora tiene a José Luis Espert como carta electoral, a quien Karina no le perdona los insultos a su hermano durante su paso por JxC.

La presidenta de LLA también prepara su desembarco en Entre Ríos para las próximas semanas, donde el partido todavía no fue reconocido por la Justicia. La conducción local de LLA -a cargo del diputado provincial Roque Fleitas, que logró destronar a Sebastián Etchevehere- con obtener y festejar la personería el 22 de octubre, la fecha del cumpleaños de Milei. El Karinatour seguirá en La Rioja, el primer distrito donde La Libertad Avanza se inscribió como partido de la mano de Menem, el primer karinista, y fundamental para que Fleitas se quedara con el sello partidario en Entre Ríos".

(...) En el plano general, la secretaria general de Presidencia y Patricia Bullrich construyen una alianza que enfrente tiene a Mauricio Macri. Esta semana, justo cuando el Gobierno necesita de los diputados del PRO para intentar blindar el veto por los fondos a las universidades, Karina decidió escenificar con una foto en la Rosada la fusión entre LLA y los diputados y senadores que responden a Bullrich en la Legislatura bonaerense. La lógica del escorpión, según la interpretación del antecesor en el cargo de Karina, Fernando de Andreis, mano derecha del fundador del PRO.

En el equipo de la ministra de Seguridad -que se apuró en dejar en claro que no quiere ser candidata en 2025- aseguran que seguirán uniendo fuerzas en cada provincia. Apuestan a un trabajo territorial, con mesas de coordinación como las que se replicaron en varios municipios del conurbano bonaerense. En el Congreso, por ahora, no hay movimientos. Cerca de Macri dicen que, si se concretara la misma fusión en el Legislativo nacional que se produjo en la Provincia, quedaría en evidencia que Bullrich solo maneja a un puñado de legisladores. En la intimidad, la ministra está convencida de que más diputados darán el salto.

Un dirigente que navega las aguas entre el mundo libertario y el PRO y mantiene un vínculo aceitado con Bullrich y Macri, a pesar del quiebre total entre ambos, señala que la construcción política del macrismo y del mileísmo es parecida. 'Más que dirigentes políticos son patrones de estancia que cuidan su terruño y lo hacen chiquito, porque tienen miedo de ampliar', sostienen.

(...) En la Rosada ya mandaron a medir a la secretaria general de Presidencia. El entorno de Karina niega que pueda postularse el año que viene, pero no lo descartan (...) Los encuestadores que trabajan para la Rosada no revelan sus números, pero algunas de las consultoras líderes mantienen bajo llave resultados preocupantes para quienes empujan una posible candidatura de Karina. Según uno de esos estudios, la hermana del Presidente mantiene el 44 por ciento de imagen positiva sobre el votante de Javier Milei en en el balotaje. Ese número solo crece al 58% mientras suma 16% de negativa en el núcleo duro de los votantes libertarios, el 30% de la elección general. Un analista avezado anota que la funcionaria no retiene el caudal propio y mide peor que otras figuras del Gobierno como Bullrich o Victoria Villarruel, su enemiga íntima. La sensación es que cuánto más la exponen, peor le va, según la visión de otro consultor.

La imagen negativa de la hermana del Presidente, según esos estudios, creció 18 puntos, del 34 al 56 por ciento, en los 12 meses en los que pasó de ser una desconocida para el grueso de la ciudadanía a tener un nivel de conocimiento de prácticamente el 100% casi sin hablar. La imagen positiva orilló siempre los 25 puntos. Su suerte está atada a la de su hermano".

