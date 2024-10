La leyenda negra contra Isabel Perón y la Virgen de Luján

El politólogo profesor Horacio Poggi decidió no quedar en silencio -por aquello de 'quien calla, otorga'- ante comentarios acerca de la Virgen de Luján y María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón. Uno de los varios temas de fondo se refiere al ' Lujanazo' del 25/10/1975. Hasta donde se sabe, los sacerdotes Rafael Tello y Lucio Gera imaginaron una peregrinación desde San Cayetano de Liniers hasta Luján. Una de las organizadoras, Elba Romitelli de Scutari, relató una vez: “La peregrinación es el resultado de un proceso de formación que estábamos llevando a cabo como jóvenes de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villa Urquiza, con el padre Raúl Rossi. Era un momento muy particular de la Argentina; queríamos meternos en la realidad desde el amor y la Virgen. Nos formamos con el padre Rafael Tello, y en las conversaciones surgió la peregrinación para jóvenes. Los jóvenes en la calle para pedirle a la Virgen que nos ayude, que nos una. No queríamos salir para hacer mal a nadie; pensemos en ese momento, cuando salir tenía una connotación muy riesgosa. De hecho nos costó mucho convencer a algunas personas de la Iglesia de aquel momento.” Otro de las temas en debate se refiere a si la acción de la AAA (Alianza Anticomunista Argentina), amparada por José López Rega, hasta 1975 ministro de Bienestar Social, puede o no considerarse 'terrorismo de Estado'. De acuerdo a documentación aportada años atrás por Juan Bautista Yofre, la AAA fue creada como consecuencia del asesinato de José Ignacio Rucci por Montoneros, cuando Juan Perón le menciona a su secretario privado y ministro la palabra 'Somaten'. Así se llamó la milicia ciudadana organizada para colaborar en la seguridad en los pueblos, generalmente en Cataluña. Pero la parapolicial AAA no tuvo carácter oficial sino ilegal. Luego, Isabel Perón no estuvo ni en el origen del asunto ni en la violencia cruzada emergente que, por el contrario, provocó un ánimo de 'justificación' del posterior golpe de Estado en su contra. Por cierto que el Partido Justicialista nunca ofreció un debate oficial al respecto. Pero vayamos al texto: