Gremios del transporte advierten posible paro en un día peronista

Juan Pablo Brey (Aeronavegantes)

(Aeronavegantes) Omar Maturano y Ariel Coria (La Fraternidad)

y (La Fraternidad) Mario Caligari (UTA)

(UTA) Pablo Moyano y Omar Pérez ( camioneros)

y ( camioneros) Juan Carlos Schmid (Fempinra)

(Fempinra) Pablo Biró (APLA)

(APLA) Emiliano Gramajo (AOITA)

(AOITA) Javier López (Seamara) y Raúl Durdos (SOMU).

Acotemos que los gremios del sector realizarán un plenario el próximo 8 de octubre en la sede del sindicato de taxistas para definir los detalles de la medida de fuerza que se concretará el 17 de octubre.

Ejes de los reclamos

La falta de recomposición salarial;

La libertad sindical y

La defensa de la Soberanía Nacional sobre los distintos modos de transporte.

Cómo la ve Pablo Moyano

"Hay sectores que quieren arrancar con asambleas,con 4 o 5 horas de asamblea. Hay otros que quieren un paro de 24 horas", había indicado Moyano en diálogo con El Destape Radio.

Allí agregó

Se van a analizar, desde el transporte, distintas medidas, ya que no solamente el ataque que están recibiendo los compañeros aeronáuticos sino de todas las actividades. Después van a venir por los ferrocarriles, por los mares, por las rutas. Previendo eso, conformamos una Mesa Nacional del Transporte

No habló por la CGT pero advirtió:

Cada cual defiende su actividad. Nosotros vamos a defender la actividad del transporte. Hoy lo que moviliza, no solamente los aviones o los ferrocarriles o los colectivos a las personas, también están los que transportan cargas, los puertos

Sobre la reforma laboral, Moyano señaló

La verdad que es una cagada para el futuro de los trabajadores. Lamentablemente, el voto de los diputados y diputadas del peronismo han llevado adelante que se apruebe la Ley Bases. La Ley Bases por la que la CGT llevó adelante dos paros generales, movilizaciones, charlas con distintos bloques

En el mismo orden habló de la "traición de diputados"

La traición de diputados del peronismo ha posibilitado que esta Ley Bases perjudique el presente y el futuro de millones de trabajadores. No creo que genere trabajo genuino sino que va a precarizar distintas actividades

Diálogo CGT - Gobierno

Yo no participé y no sé si alguno habrá participado. Lo que pasa cuando te llaman a reuniones para discutir es que después te das vuelta y te cagan, como pasó con Ganancias y un montón de otras leyes

Luego sumó

Hablar con un Gobierno que lleva a raja tabla el plan económico que le impone el Fondo Monetario Internacional es al pedo. Te pusieron que una parte del salario del trabajador va a un fondo de cese laboral, el tema de los bloqueos como causa de despido, el aumento del periodo de prueba. Bueno, son todas medidas en contra de los trabajadores

En ese contexto, el sindicalista sentenció:

La CGT hizo todo lo que tenía que hacer, pero lamentablemente diputados y diputadas traicionaron a los derechos de los laburantes. Ojalá que se hagan responsables cuando vuelvan los despidos, cuando se precariza el laburo, cuando la indemnización la tenga que pagar el laburante. Ellos son los responsables

Moyano llamó a "seguir confrontando"

Consultado sobre si la cúpula de la CGT debería reunirse otra con el Gobierno, insistió

Yo no voy a participar de ninguna reunión porque sé cómo actúan estos tipos. Habrá contactos, yo no digo que no, tampoco me hago el distraído, pero lamentablemente no ha llegado a un buen término, fundamentalmente para los trabajadores

"Estoy convencido de que hay que seguir confrontando contra este Gobierno y es en la calle. El 2 de octubre tiene que haber una movilización masiva apoyando el presupuesto universitario", agregó.

pablo-moyano-y-maximo-kirchner.jpg Pablo Moyano y Máximo Kirchner en días donde se daban saludos cordiales

Máximo contra Axel

El camionero respondió

Vamos a seguir trabajando para que el gobernador le vaya la mejor posible para llevar una gestión importante. Estamos acompañando desde distintos sectores del movimiento obrero. Kicillof es uno de los hombres que más futuro tiene para conducir el peronismo y ser un candidato para más adelante

