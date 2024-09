En 6 meses de Javier Milei, la pobreza llegó a 52,9%

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni adjudicó el número que revelará el Indec a “una herencia desastrosa, de las peores de la historia argentina”, que recibió Milei.

“Si no se evitaba la hiperinflación, la pobreza se hubiese llevado de 40% a cerca del 95% de la población. Nos dejaron al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres”, estimó el funcionario a la vez que reclamó “terminar con la retórica de los hipócrictas, que cuando gobiernan ellos encuentra las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, y cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no sólo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años”.

En esa línea, mencionó que “para evitar la hiperinflación se llevó adelante un plan para pulverizar la suba de precios y se logró bajar del 25% (que se registró en diciembre) al 4%, si queremos hacer números redondos. Es exactamente lo contrario de lo que se hizo en las últimas décadas, y se llevó a cabo sin chamanismo económico, sin controles de precios ni ley de góndolas. Hoy los supermercados no remarcan los precios todas las semanas y los intermediarios no se quedan con la plata de los pobres”.

Y recordó que se mantuvieron y amentaron los montos de los planes sociales: “Este plan de estabilización incluyó un apoyo directo a los sectores más vulnerables porque la AUH se aumentó un 308% y la Tarjeta Alimentar un 138%, por lo que ahora cubre el 86% de la canasta básica, mientras que cuando asumimos cubría el 49%. Se eliminaron los intermediarios para que ningún amigo de la política se quede con la comida de los pobres. Y logramos que dejen de extorsionarlos con asistir a una marcha, incluso con niños”.

Comparación con Alfonsín y Menem

Adorni hizo una comparación con la pobreza que recibió Carlos Menem del gobierno de Alfonsín. Dijo que en el 89'-90' la hiperinflación llevó la pobreza del 20% en mayo al 47% en octubre: “Este número de pobreza que disparó la última hiperinflación, recién el gobierno de Menem la recompuso seis años después, cuando llegó a 22% a principios de 1995. Y además, desde que asumió tardó un año y medio en mostrar un mes con un solo dígito de inflación. Esto no es menor: cuando ocurren estos procesos de devastación... Un edificio se destruye en un segundo, reconstruirlo tarda mucho más tiempo. Y es lo que ha ocurrido en la Argentina: la han implosionado y para reconstruirla lleva tiempo, y lo marca la historia. Al margen de que recibimos una Argentina en las peores condiciones históricas”.

Luego, Adorni aseguró que el número que publicará el Indec -que se estima que podría ascender a 66% en el segmento de 0 a 17 años va a reflejar “la cruda realidad” que atraviesa la sociedad argentina, “consecuencia del populismo que sometió al país a tantos años de desgracia y devastación”.

Y volvió a culpar al gobierno anterior: “El año pasado, en plena campaña, el por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, recurrió al plan platita, que solo en el período electoral emitió 13 puntos del producto en billetes, que determinaron un despilfarro, con inflación de 211% para 2023. Marca que nos han empobrecido a todos, es algo sistemático. En el gobierno anterior nada hicieron para corregir la inflación, ni hablar si lo cuento en los periodos anteriores. Más inflación es más pobreza para todos”.

Más noticias en Urgente24:

Fuego en Córdoba: Cómo siguen los incendios tras la visita de Milei

Reforma Laboral: El Gobierno concretó la reglamentación del 'capítulo laboral' de la Ley Bases

Hora de la verdad: Armando Traferri citado por la Justicia

Cuando La Cámpora no lee ni siquiera a CFK