Pobreza: El Gobierno culpó a la "herencia" y aseguró que evitó llegar al 95% de pobres

manuel-adorni.jpg Manuel Adorni se anticipó al dato del Indec sobre la pobreza para sentar la posición del Gobierno Foto: captura de video.

“Si no se evitaba la hiperinflación, la pobreza se hubiese llevado de 40% a cerca del 95% de la población. Nos dejaron al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres”, estimó el funcionario a la vez que reclamó “terminar con la retórica de los hipócrictas, que cuando gobiernan ellos encuentra las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, y cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no sólo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años”.