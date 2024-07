En medio del conflicto Camioneros-Ciudad, Pablo Moyano cruzó a Jorge Macri: Qué dijo

"Los quieren estatizar y cambiarles el convenio. Hay muchísimas irregularidades en las empresas de recolección de basura en CABA. Es una cosa de locos que un barrendero pague Ganancias", sostuvo el sindicalista en declaraciones radiales.

En medio de las críticas del hijo de Hugo Moyano, que en las últimas horas disminuyó la recolección de basura como modo de protestas del sindicato,Pablo Moyano sostuvo: "No hay paro de recolección de basura sino que se trabaja bajo convenio. Caminando con 15 minutos de descanso".

"Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio. El servicio seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato. El contexto actual nos exige cuidar cada peso de los contribuyentes de la Ciudad. Continuaremos evaluando a futuro la mejor forma de contratación para la optimización de este servicio", informó Jorge Macri en sus redes sociales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1815444092178092239&partner=&hide_thread=false NO VAMOS A AVANZAR CON LA PREADJUDICACION DEL CONTRATO DE GRUAS



Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio. El servicio seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del… pic.twitter.com/p6dika7dFI — Jorge Macri (@jorgemacri) July 22, 2024

"Un barrendero va a pagar Ganancias"

Por otro lado, Pablo Moyano fue consultado por otros temas, relacionados al Gobierno nacional de Javier Milei, al que volvió a criticar.

"No estuve en el Consejo del Salario porque sabíamos que era para la foto. Les dije a mis compañeros de la CGT que no iba a la reunión con (el secretario de Trabajo) Julio Cordero porque después nos iba a cagar. Y pasó, no sirve para nada buscar acuerdos con el Gobierno. Fueron compañeros de la CGT a negociar y hoy el Gobierno les reglamentó Ganancias", se quejó en referencia a la audiencia realizada la semana pasada.

Y agregó: "En pandemia muchos estaban escondidos y los camioneros siguieron trabajando. Y hoy un barrendero va a pagar Ganancias. Yo no le voy a dar una mano a este Gobierno, hay que confrontarlo".

De esa forma se refirió a la interna que atraviesa la CGT sobre de que manera debe posicionarse ante el gobierno libertario, ya que el camionero y algunos aliados buscan hacer una oposición dura y otros sectores, también críticos del Gobierno pero más dialoguistas, pretenden explorar otras estrategias.

"Hay debate dentro del Consejo Directivo de la CGT", admitió el cotitular de la central obrera, y planteó que varios gremios del transporte (los Moyano manejan la CATT) van a "judicializar el Impuesto a las Ganancias que fue reimplementado con la aprobación de la Ley de Bases: "Vamos a movilizar a tribunales cuando lo presentemos", adelantó.

"Este Gobierno te lleva para una foto y no te da soluciones. Al contrario: reglamentaron ganancias. Vamos a debatir en la CGT y ver como seguimos con el plan de lucha que teníamos en enero", sentenció el líder de Camioneros.