Jorge Macri se plantó ante Ashira, empresa protegida por los Moyano

La preadjudicación del contrato de grúas a Ashira demostró que era una operación muy onerosa para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años sumaba el equivalente a US$ 360 millones. Además, un anticipo de US$ 8 millones para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos. Jorge Macri anunció que la respuesta es No, y lo dejó por escrito en un comunicado oficial.