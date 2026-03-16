Larreta propone "la 2da. Reconstrucción de CABA" (25.000 viviendas para clase media)

##Un Techo Verde en la Avenida General Paz, para generar espacios verdes y megaestacionamientos.

##Red de Parques del Sur, empezando por el bordel Autódromo, el Parque de la Ciudad, el predio del ex Mercado de Hacienda, el playón de Liniers para generar uno de los mayores espacios verdes de la Argentina.

##La recuperación del Microcentro, "que está totalmente abandonado, lo mismo que algunas zonas del sur de la Ciudad".

##La urbanización pendiente de los barrios populares comenzando por la 1-11-14 y la 21-24: incorporarlos a la trama urbana, llevarles servicio, el transporte público y la seguridad.

##"Se pueden construir 25.000 viviendas en el sur de la Ciudad para clase media que hoy pagan un alquiler carísimo o un crédito hipotecario imposible".

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