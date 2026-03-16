Vuelve la obra pública: el Estado no puede estar ausente. Es la conclusión más importante que está dejando el fracaso de Javier Milei. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta, líder del Movimiento al Desarrollo, al que representa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presentó en sociedad su plan llamado 'Metrópolis', afirmando tener 100 proyectos para la 2da. refundación de CABA, "todos financiables con el Presupuesto local". Es decir que él considera que hay recursos disponibles.
PROYECTO METRÓPOLIS
Larreta propone "la 2da. Reconstrucción de CABA" (25.000 viviendas para clase media)
Horacio Rodríguez Larreta, hoy legislador de CABA, expuso su proyecto Metrópolis que incluye 25.000 viviendas para clase media en el Sur de la Ciudad.
Por ejemplo:
##Trenes locales con las vías que ya existen, cada 5 minutos y con wifi, de Devoto a Retiro en 20 minutos, de Pompeya a Constitución en 15 minutos.
##Encarar la reconversión del Ferrocarril Sarmiento, levantándolo tal como ocurrió con el Mitre, el Belgrano Sur y el San Martín. Se eliminan 25 barreras y pasos a nivel. Se recuperan 35 hectáreas de espacio público, zonas verdes en forma mayoritaria.
##El Centro Hospitalario Sur con foco y prioridad en la 3ra. Edad y la Salud Mental.
##Un Techo Verde en la Avenida General Paz, para generar espacios verdes y megaestacionamientos.
##Red de Parques del Sur, empezando por el bordel Autódromo, el Parque de la Ciudad, el predio del ex Mercado de Hacienda, el playón de Liniers para generar uno de los mayores espacios verdes de la Argentina.
##La recuperación del Microcentro, "que está totalmente abandonado, lo mismo que algunas zonas del sur de la Ciudad".
##La urbanización pendiente de los barrios populares comenzando por la 1-11-14 y la 21-24: incorporarlos a la trama urbana, llevarles servicio, el transporte público y la seguridad.
##"Se pueden construir 25.000 viviendas en el sur de la Ciudad para clase media que hoy pagan un alquiler carísimo o un crédito hipotecario imposible".
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