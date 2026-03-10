Mariano Cascallares y Axel Kicillof promocionan la terminación de dos obras que frenó Milei

Por otro lado, el señalamiento principal del diputado provincial en uso de licencia giró en torno a la falta de planificación y la falta de voluntad de expandir los servicios de agua y cloaca, por parte del Estado nacional, una demanda y una deuda pendiente para miles de vecinos del conurbano bonaerense. “Hoy en día nadie está planificando. Necesitamos la expansión de los servicios para todos aquellos que no tienen agua ni cloacas”, aseveró.

CASCALLARESYKICILLOFPROMOCIONANLATERMINACIONDEDOSOBRASQUEFRENOMILEIFOTO3 Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown con licencia, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof terminarán dos obras que frenó Javier Milei.

Mariano Cascallares tampoco se olvidó de Mauricio Macri

Por eso, hizo mención al ‘complejo’ escenario económico y a la parálisis de las obras financiadas por el Estado nacional, Cascallares criticó la ‘desconexión’ del Gobierno nacional y de sus aliados con la gente, dado el discurso presidencial durante la última apertura de sesiones ordinarias, y las declaraciones del expresidente y socio político de Javier Milei, Mauricio Macri, quien había asegurado que un ciudadano pobre hoy, vive “mejor” con rey de hace 100 años.

“No entienden cuáles son las dinámicas sociales. La familia estaba acostumbrada a llegar a sus hijos a una escuela privada, a poder comer afuera, va a tener una prepaga que le brinde servicio de salud a sus hijos. Hay algunos que se han desdibujado de la política y hoy está muy lejos de lo que le pasa a nuestra gente”, concluyó.

Las obras frenadas por Javier Milei en Almirante Brown

La parada ferroviaria tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de la comunidad universitaria. La UNaB, inaugurada en 2019 y considerada una universidad joven dentro del sistema público argentino, reúne hoy a miles de estudiantes. Cuando la obra se anunció originalmente, se estimaba que beneficiaría directamente a más de 6 mil alumnos que actualmente deben combinar tren, colectivos y largas caminatas para llegar al campus.

La futura estación estará ubicada entre Burzaco y Longchamps, frente al predio universitario, y será la primera parada ferroviaria construida en el distrito en más de cien años.

El anuncio de las obras en medio de la crisis

El anuncio se produce además en un clima nacional marcado por el conflicto entre las universidades públicas y el gobierno nacional. La discusión por la Ley de Financiamiento Universitario y el paro docente en la Universidad de Buenos Aires reactivaron en las últimas semanas el debate sobre el presupuesto educativo y el rol del Estado en el sostenimiento del sistema universitario.

En ese marco, el municipio de Almirante Brown buscó mostrar una estrategia local para sostener la expansión de la universidad. Fabiani también anunció la construcción de un segundo edificio de aulas dentro del campus de la UNaB, obra que será financiada por la Provincia de Buenos Aires ante la falta de financiamiento nacional.

Las obras en el predio Quinta Rocca

El nuevo aulario se levantará dentro del predio de la Quinta Rocca, donde ya funciona el primer edificio inaugurado en 2024. En ese complejo universitario estudian miles de jóvenes en carreras vinculadas al desarrollo productivo regional.

Los trabajos para el nuevo edificio ya comenzaron con movimientos de tierra y se prevé que en los próximos días se intensifique la presencia de maquinaria en el campus.

Más notas de Urgente24

Avanza la energía solar en San Luis y llegará a 80.000 hogares

Nacho Torres se acerca al Uruguay de Yamandú Orsi y muestra el "potencial" de Chubut

Rogelio Frigerio y los citricultores apuran la apertura del mercado de USA

Julio Zamora agita la interna del PJ: "No nos pueden robar nuestro corazón peronista"

Soledad Martínez inauguró las clases y es el primer "Distrito Google" del país

Tigre lanzó el programa Envión y ofrece importantes descuentos en útiles escolares