El Papa Francisco y el Subte: un mural que une la memoria y el tránsito en Buenos Aires

La artista Nora Iniesta, cuyas obras han sido exhibidas en ciudades como París, Venecia, Seúl, Brasilia, Varsovia, Doha y Nueva Delhi, es Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y ha sido distinguida por el Senado de la Nación. Su trabajo se caracteriza por poner en diálogo símbolos nacionales, identidad, memoria y afectos colectivos.

En la red de subterráneos, Iniesta también se encuentra presente en la estación Belgrano de la Línea E, con un mural de la bandera argentina.

El Subte inaugura un mural en homenaje al Papa Francisco FOTO 3 El Subte de Buenos Aires inaugura un mural en homenaje al Papa Francisco a un año de su fallecimiento en la estación San José de Flores de la Línea A.

Otras obras que homenajean a Francisco en la estación

En San José de Flores, los usuarios también pueden encontrar dos obras alusivas de los artistas Adrián Pallarols y Julio Lavallén, que representan el Olivo por la Paz y que fueron inauguradas hace diez años.

En ese sentido, Pallarols realizó una escultura de plata forjada y cincelada a mano, confeccionada a pedido de Papa Francisco con motivo del Primer Partido por la Paz disputado en el Estadio olímpico de Roma, en el cual se convocó a los 50 jugadores más importantes del mundo. La pieza tiene 24 olivas que hacen referencia a los 12 apóstoles y los 12 ancianos del Antiguo Testamento.

Por otro lado, Lavallén realizó un olivo de acero de 2,10 m de alto x 4, 20 m de ancho en tres niveles: el fondo es un cielo pleno en azul; el segundo nivel, que sobresale unos 5 cm del fondo, es el árbol con su tronco y parte del follaje; y el tercer nivel incrementa la frondosidad del follaje.

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