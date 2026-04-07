Atentos alumnos secundarios: Nueva edición del concurso de Tecnocreadores

. el desarrollo de tecnología o un modelo organizacional orientado a mejorar la productividad de la agroindustria argentina.

ATENTOSALUMNOSSECUNDARIOSNUEVAEDICIONDELCONCURSOTECNOCREADORESFOTO2 El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico lanzó el concurso de Tecnocreadores para alumnos de colegios secundarios.

¿En qué consiste el concurso de Tecnocreadores?

“El concurso ofrece a los estudiantes que participen con sus proyectos la posibilidad de profundizar sus conocimientos y desarrollar capacidades para distinguir, interpretar y resolver situaciones reales relacionadas con actividades científicas, productivas y tecnológicas en las áreas de la biotecnología, bioingeniería, bioinformática, bionegocios, informática y análisis de datos e inteligencia artificial”, explicó Mariano Álvarez, rector del Instituto Universitario IUDPT.

Tanto la inscripción, abierta hasta el próximo 22 de mayo, como la participación son gratuitas. El reglamento del concurso puede descargarse en: https://iudpt.edu.ar/wp-content/uploads/2026/03/Reglamento-2026-TecnoCreadores.pdf. Las consultas se reciben en: [email protected].

ATENTOSALUMNOSSECUNDARIOSNUEVAEDICIONDELCONCURSOTECNOCREADORESFOTO3 El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico lanzó el concurso de Tecnocreadores para alumnos de colegios secundarios.

Los ganadores de la edición 2025 del concurso de Tecnocreadores

En la edición inicial del concurso, realizada en 2025, el primer premio quedó en manos de Ian Consiglio, del Colegio León XIII, del barrio de Palermo, líder del proyecto “REMI (Robot Emocional de Motivación Inteligente), un sistema robótico de acompañamiento emocional orientado a la detección y modulación de estados afectivos negativos en infantes”.

El segundo premio fue para Micaela Celerayán, del Instituto Cristo Rey, de la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, que lideró la iniciativa “Generación de enzimas lacasas a partir de la fermentación de desechos agrícolas para la eliminación del Bisfenol A presente en residuos plásticos”.

ATENTOSALUMNOSSECUNDARIOSNUEVAEDICIONDELCONCURSOTECNOCREADORESFOTO4 El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico lanzó el concurso de Tecnocreadores para alumnos de colegios secundarios.

El tercer premio resultó para Benjamín Vartanian, de la Escuela Cristiana de la Puerta Abierta, del barrio porteño de Monte Castro, líder del proyecto “CO2LECTIVOS: dispositivo móvil de filtración de dióxido de carbono del aire para instalación en el transporte público automotor del AMBA”.

Acerca del IUDPT

Creado por la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (www.cadime.com.ar) y autorizado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 107/21, el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (www.iudpt.edu.ar) impulsa el desarrollo de capacidades y competencias de los estudiantes mediante el dictado de carreras de grado (Bioingeniería y Licenciaturas en Biotecnología y en Bioinformática), de posgrado (Especialización en Bioinformática y Maestrías en Bioeconomía y en Microbiología Ambiental) y pregrado (Analista Universitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y Tecnicaturas Universitarias en Bioingeniería, en Biotecnología y en Bionegocios), todas con reconocimiento oficial y validez nacional. También promueve la transferencia de nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos generados por docentes e investigadores.

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