Donarán 700.000 huevos en todo el país: Acuerdo entre CAPIA y Bancos de Alimentos Argentina

Javier Prida, Pte. Ejecutivo de CAPIA destacó la colaboración de la Com. Directiva y de los socios de la entidad avícola que representan a empresas chicas, medianas y grandes, argentinas y familiares.

JAVIERPRIDADONARAN700000HUEVOSENTODOELPAISACUERDOENTRECAPIAYBANCODEALIMENTOSARGENTINAFOTO3 Los Bancos de Alimentos Argentina y CAPIA firmarán un acuerdo para la donación de 700.000 huevos en todo el país.

“Esta articulación con CAPIA nos permite ampliar el alcance de la Red y seguir acercando alimentos de alto valor nutricional a quienes más lo necesitan. El trabajo conjunto con el sector privado es clave para escalar soluciones sostenibles frente al hambre en Argentina”, señaló Natascha Hinsch, gerente de Alianzas de Bancos de Alimentos Argentina.

Con iniciativas como esta, Bancos de Alimentos Argentina continúa consolidando su rol como actor clave en la recuperación y redistribución de alimentos, promoviendo sistemas más eficientes, solidarios y sostenibles en todo el país.

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