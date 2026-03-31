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JAVIER PRIDA

Donarán 700.000 huevos en todo el país: Acuerdo entre CAPIA y Bancos de Alimentos Argentina

Los Bancos de Alimentos Argentina y CAPIA firmarán un acuerdo para la donación de 700.000 huevos en todo el país.

31 de marzo de 2026 - 10:50
LosBancos de Alimentos Argentina y CAPIA firmarán un acuerdo para la donación de 700.000huevos en todo el país. (Foto de Javier Prida, Presidente Ejecutivo de CAPIA)

Los Bancos de Alimentos Argentina y CAPIA firmarán un acuerdo para la donación de 700.000 huevos en todo el país. (Foto de Javier Prida, Presidente Ejecutivo de CAPIA)

En el marco del trabajo conjunto para reducir el hambre y el desperdicio de alimentos en Argentina, Bancos de Alimentos Argentina y CAPIA (Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas) firmarán un acuerdo de donación por 700.000 huevos, que serán distribuidos de manera progresiva hasta el mes de octubre en distintas regiones del país.

Esta nueva donación, impulsada a partir del vínculo institucional previo entre CAPIA y el Banco de Alimentos Buenos Aires, busca ampliar el impacto a nivel federal mediante el trabajo articulado, para mejorar la nutrición y la calidad de vida de miles de personas que sufren inseguridad alimentaria.

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Los Bancos de Alimentos Argentina y CAPIA firmarán un acuerdo para la donación de 700.000 huevos en todo el país.

El acto de firma de convenio y la distribución de alimentos

La firma del convenio se realizará el próximo 31 de marzo en Munro, en el Olivos Rugby Club con la participación de autoridades de las organizaciones involucradas y la UAR, Unión Argentina de Rugby, que estará apoyando la iniciativa con difusión.

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Los alimentos serán distribuidos entre los Bancos de Alimentos de: Buenos Aires, Goya, Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Patagónico, Rosario, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tandil, Tucumán y Virasoro, alcanzando a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

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Los Bancos de Alimentos Argentina y CAPIA firmarán un acuerdo para la donación de 700.000 huevos en todo el país.

La asignación de la donación y la participación de las empresas chicas, medianas y grandes

La asignación de la donación ya fue definida en conjunto con los productores, estableciendo volúmenes mensuales para cumplimiento del total comprometido.

Javier Prida, Pte. Ejecutivo de CAPIA destacó la colaboración de la Com. Directiva y de los socios de la entidad avícola que representan a empresas chicas, medianas y grandes, argentinas y familiares.

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Los Bancos de Alimentos Argentina y CAPIA firmar&aacute;n un acuerdo para la donaci&oacute;n de 700.000 huevos en todo el pa&iacute;s.

Los Bancos de Alimentos Argentina y CAPIA firmarán un acuerdo para la donación de 700.000 huevos en todo el país.

“Esta articulación con CAPIA nos permite ampliar el alcance de la Red y seguir acercando alimentos de alto valor nutricional a quienes más lo necesitan. El trabajo conjunto con el sector privado es clave para escalar soluciones sostenibles frente al hambre en Argentina”, señaló Natascha Hinsch, gerente de Alianzas de Bancos de Alimentos Argentina.

Con iniciativas como esta, Bancos de Alimentos Argentina continúa consolidando su rol como actor clave en la recuperación y redistribución de alimentos, promoviendo sistemas más eficientes, solidarios y sostenibles en todo el país.

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