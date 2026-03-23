La Comisión Europea anunció este lunes (23/3) que se aplicará desde el 1ro de mayo de manera provisional, el acuerdo con el Mercosur mientras se espera la definición sobre su legalidad por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea. Se empezarán a suprimir algunos aranceles.
SUPRIMEN ARANCELES
Acuerdo UE-Mercosur: Se empezará a aplicar provisionalmente desde el 1/5
Mientras se espera la decisión de la Corte de Justicia de la UE, el acuerdo con el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1/5 con quita de aranceles.
Acuerdo UE-Mercosur: Arranca para la Argentina
Como la Argentina ya confirmó el acuerdo UE-Mercosur mediante su aprobación en el Congreso de la Nación, la decisión adoptada por la Comisión Europea significa que el entendimiento comercial empezará funcionar para nuestro país, así como en los que también ratificaron el acuerdo y lo notificaron a la UE como Brasil y Uruguay y en breve Paraguay, que solo tiene pendiente la notificación al bloque europeo.
El canciller Pablo Quirno desde su cuenta oficial de la red social X citó la declaración de la Comisión Europea y escribió: "La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo. Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible. Un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar".
El anuncio de este lunes implicará que la UE abrirá su mercado a cerca del 92% de las importaciones desde el Mercosur y otorgará cuotas o preferencias para otros bienes. En cuanto al Mercosur, los países sudamericanos reducirán gravámenes sobre productos europeos ampliando importaciones de automóviles, maquinaria, vinos y otras bebidas alcohólicas y mejorando el acceso al mercado europeo para productos como carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja.
El freno de enero al acuerdo
Cabe recordar que, a fines de enero pasado, a sólo días de firmado el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que fue calificado de un hito geopolítico, el Parlamento Europeo aprobó una moción para remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), paralizando de facto el proceso de ratificación.
La decisión se tomó en Bruselas tras un debate caliente que dividió a la cámara: se aprobó por un margen mínimo de 334 votos a favor frente a 324 en contra y 11 abstenciones.
Con esta maniobra se congelaba la implementación del pacto por un plazo indeterminado, ya que según estimaciones del propio tribunal, este tipo de dictámenes sobre compatibilidad legal suelen demorar entre 18 y 24 meses, aunque cierto es qu los jueces podrían priorizar el caso dada su magnitud política.
Quienes cuestionaron el tratado pusieron bajo la lupa dos aspectos técnicos clave que podrían violar los tratados comunitarios, según manifestaron: "Por un lado, el mecanismo de "reequilibrio" que afecta la "autonomía regulatoria" de la Unión Europea para dictar sus propias normas, y por la otra, la "vía rápida" de aprobación: cuestionan la base legal elegida por la Comisión Europea, que permitía ratificar los capítulos comerciales del acuerdo sin pasar por la aprobación individual de cada uno de los parlamentos nacionales (un atajo diseñado justamente para evitar bloqueos locales)".
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