Acuerdo UE-Mercosur: Se empezará a aplicar provisionalmente desde el 1/5

La decisión se tomó en Bruselas tras un debate caliente que dividió a la cámara: se aprobó por un margen mínimo de 334 votos a favor frente a 324 en contra y 11 abstenciones.

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Con esta maniobra se congelaba la implementación del pacto por un plazo indeterminado, ya que según estimaciones del propio tribunal, este tipo de dictámenes sobre compatibilidad legal suelen demorar entre 18 y 24 meses, aunque cierto es qu los jueces podrían priorizar el caso dada su magnitud política.

Quienes cuestionaron el tratado pusieron bajo la lupa dos aspectos técnicos clave que podrían violar los tratados comunitarios, según manifestaron: "Por un lado, el mecanismo de "reequilibrio" que afecta la "autonomía regulatoria" de la Unión Europea para dictar sus propias normas, y por la otra, la "vía rápida" de aprobación: cuestionan la base legal elegida por la Comisión Europea, que permitía ratificar los capítulos comerciales del acuerdo sin pasar por la aprobación individual de cada uno de los parlamentos nacionales (un atajo diseñado justamente para evitar bloqueos locales)".

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