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En Tigre pusieron en marcha el Club de la Robótica para chicos entre 11 y 18 años

El Municipio de Tigre puso en marcha el Club de la Robótica, un ciclo de capacitación destinado a jóvenes residentes en el distrito de entre 11 y 18 años.

07 de abril de 2026 - 12:46
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El Municipio de Tigre puso en marcha el Club de la Robótica, un ciclo de capacitación destinado a jóvenes residentes en el distrito de entre 11 y 18 años. 

En la Biblioteca Maestra Teresita Cepeda de Rincón de Milberg, el Municipio de Tigre puso en marcha el Club de la Robótica, un ciclo de capacitación destinado a jóvenes entre 11 y 18 años. A través de esta iniciativa, los profesionales brindan herramientas de programación e ingeniería.

Lo cierto es que este programa impulsado por el Gobierno local tiene como finalidad brindar conocimientos de programación e ingeniería a jóvenes del distrito.

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El Municipio de Tigre puso en marcha el Club de la Robótica, un ciclo de capacitación destinado a jóvenes residentes en el distrito de entre 11 y 18 años.

El Municipio de Tigre puso en marcha el Club de la Robótica, un ciclo de capacitación destinado a jóvenes residentes en el distrito de entre 11 y 18 años.

¿A quiénes apunta este ciclo denominada “El Club de la Robótica”?

La actividad -destinada a vecinos y vecinas de entre 11 y 18 años- se realiza en la Biblioteca Master Teresita Cepeda. Durante el encuentro, los jóvenes desarrollan juegos y dinámicas educativas donde incorporan habilidades técnicas, creatividad y pensamiento lógico.

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El Municipio de Tigre puso en marcha el Club de la Robótica, un ciclo de capacitación destinado a jóvenes residentes en el distrito de entre 11 y 18 años.

El Municipio de Tigre puso en marcha el Club de la Robótica, un ciclo de capacitación destinado a jóvenes residentes en el distrito de entre 11 y 18 años.

A inicios del 2026, el Gobierno distrital inauguró la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica. Dicha propuesta educativa permite a la comunidad acceder a capacitaciones en torno a la Industria 4.0, automatización, robótica, diseño digital y fabricación aditiva.

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