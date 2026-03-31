Cambio de timonel en Natura y va por la red de Consultoras de Belleza

La compañía apuesta, en esta nueva etapa, a enfocarse en la gran red de Consultoras de Belleza y conectar con las necesidades actuales de los consumidores, reafirmando el valor diferencial que la distingue desde sus orígenes. “Nuestra estrategia de cara a este nuevo capítulo es potenciar nuestra gran red de Consultoras de Belleza, quienes son el verdadero corazón del negocio, y llegar a nuevos hogares, ampliando nuestro impacto para que cada vez más personas nos conozcan y nos elijan como parte de sus rutinas. Contamos con una propuesta robusta para hacerlo: una Natura que impulsa la cosmética regenerativa y una marca Avon que se reinventa en su 140º aniversario, acercando belleza para todos y todas con los más altos estándares de tecnología”, sumó Christian Coone.

Verónica Marcelo, líder de la operación de Natura en Argentina desde 2020, acompañó a Coone durante un período de transición en el mes de marzo para garantizar la continuidad operativa y una transición ordenada. Marcelo asumió el liderazgo en uno de los momentos de mayor incertidumbre de la historia y trabajó durante más de 5 años para garantizar el liderazgo de la marca en el país. Luego de más de 22 años de recorrido dentro de Natura, cerrará su ciclo en la compañía, con el objetivo de encarar nuevos desafíos profesionales.

Sobre Natura

Fundada en 1969, Natura es una multinacional brasileña de cosméticos y productos de higiene personal. Una de las líderes del sector de venta directa en Brasil, con más de 2 millones de consultoras, forma parte de Natura, resultado de la combinación de las marcas Natura y Avon. Fue la primera compañía de capital abierto en recibir la certificación B Corp en el mundo, en diciembre de 2014, lo que refuerza su actuación transparente y sustentable en lo social, ambiental y económico. Es también la primera empresa brasileña en obtener el sello Cruelty Free International concedido por la organización de protección animal “The Leaping Bunny”, en 2018, que certifica el compromiso de la empresa con la no realización de pruebas en animales de sus productos o ingredientes. Con operaciones en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, México, Perú y Malasia, los productos de la marca Natura pueden ser adquiridos con las consultoras Natura, por la Red Natura, por medio de la app Natura, en tiendas en San Pablo, Río de Janeiro, París, Nueva York, Santiago, Buenos Aires y Kuala Lumpur, o en las franquicias “Acá hay Natura”. Para más información sobre la empresa, visita www.naturacosmeticos.com.ar y mira sus perfiles en las redes sociales: LinkedIn, Facebook e Instagram.

Acerca de Avon

Avon es una de las marcas de belleza más importantes del mundo y pertenece a Natura Cosméticos. Desde hace 140 años, Avon tiene en su esencia un compromiso con las mujeres, promoviendo no solo experiencias de belleza y autocuidado, sino también acciones concretas en favor de su independencia y bienestar. Su diversificada cartera incluye productos innovadores y de alta tecnología, con marcas reconocidas mundialmente, como las líneas de maquillaje Power Stay, Make Up + Care y Color Trend, las líneas de cuidado Anew y Avon Care, además de los perfumes Far Away, Love|U, Attraction y 300 km/H. Para obtener más información sobre Avon, visite el sitio web: https://www.avon.com.ar/ y mira sus perfiles en las redes sociales: Instagram y TikTok

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