Julio Zamora impulsa el liderazgo juvenil en Tigre

La jornada inició durante la tarde con la presentación del equipo que dictará el seminario. Luego, brindó unas palabras la gobernadora del Distrito 4895 de Rotary Internacional, Susana Espósito. El intendente Zamora saludó a los jóvenes de Tigre y dio la bienvenida a los que vinieron de la zona noroeste de la Provincia y de la Capital Federal. Al final del acto, el Municipio formalizó la entrega de un obsequio a la institución.