La empresa estatal Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) anunció en la mañana de este último miércoles 08/04 que alista el lanzamiento de una licitación para la construcción de una nueva subestación para el ramal Tigre del Ferrocarril Mitre, que estará ubicada en Vicente López.
LÍNEA MITRE
La nueva subestación de Vicente López: un avance eléctrico
La empresa Trenes Argentinos anunció que prepara la licitación para la construcción de la nueva subestación Vicente López perteneciente al ramal Tigre.
La subestación estará ubicada en forma paralela a las vías, sobre la calle Azcuénaga, entre Alsina y Álvarez. La obra, que forma parte del proyecto del Banco Mundial, apunta a reforzar el sistema eléctrico de la línea y complementará a las subestaciones Martínez –cuya renovación está próxima a ser adjudicada– y Palermo, Belgrano C, Núñez, Olivos, San Isidro, Victoria y San Fernando -cuya renovación está proyectada a futuro-.
Los detalles de la nueva obra en Vicente López
De acuerdo con documentos internos, según una nota publicada por el portal especializado enelSubte, la obra comprende la instalación de una subestación “de 2×2000 kW de potencia, la apertura en la red eléctrica de 20 kV de las interconexiones entre las SER Núñez y la SER Olivos y el empalme y acometida a las celdas respectivas en la nueva subestación”, así como la instalación de alimentadores de 815 Vcc, pilares de control motorizados y la incorporación de la nueva subestación al sistema de telecontrol existente.
Atento a los requisitos exigidos por el prestamista, la ADIF realizó en los últimos meses un proceso de consulta pública de estudio sobre el impacto ambiental y social de la nueva subestación, que se desarrolló tanto de forma virtual mediante el portal de la empresa estatal así como mediante un despliegue territorial, que implicó la colocación de cartelería y la visita a domicilios cercanos al lugar de emplazamiento, según publicó el sitio enelSubte.
La licitación de la nueva obra en Vicente López
Cumplida esta instancia y elevado el informe al Banco Mundial, se espera que en las próximas semanas la ADIF avance con las siguientes etapas administrativas de cara al lanzamiento de la licitación.
Cabe recordar que, además de las citadas subestaciones del ramal Tigre, también se proyecta renovar subestaciones de los ramales Mitre y José León Suárez: Coghlan, Florida y San Martín -se avanza con la elaboración de los pliegos de licitación- y José León Suárez -próxima a adjudicarse-.
La obra comprende la renovación del equipamiento eléctrico de la línea Mitre
La renovación del equipamiento eléctrico de la línea incluye también la obra de renovación de cableado e interconectores, entre otras intervenciones. Todas forman parte del proyecto de modernización de la línea Mitre, que se ejecuta con un crédito del Banco Mundial aprobado en 2021.
Vale recordar que este proyecto también incluye la finalización de obras de señalamiento pendientes en la parrilla de Retiro –ya prácticamente finalizadas tras la reciente reapertura de la terminal– y la renovación de vías del ramal Tigre, también notablemente avanzada.
No obstante, algunos aspectos de importancia que formaban parte del proyecto del Banco Mundial fueron directamente cancelados -caso de la extensión de la electrificación hacia El Talar-, mientras que otros ni siquiera llegaron a ser licitados –la extensión de la electrificación a Benavídez o la construcción de la nueva estación Facultad de Derecho-.
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