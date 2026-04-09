La nueva subestación de Vicente López: un avance eléctrico

Cabe recordar que, además de las citadas subestaciones del ramal Tigre, también se proyecta renovar subestaciones de los ramales Mitre y José León Suárez: Coghlan, Florida y San Martín -se avanza con la elaboración de los pliegos de licitación- y José León Suárez -próxima a adjudicarse-.

La obra comprende la renovación del equipamiento eléctrico de la línea Mitre

La renovación del equipamiento eléctrico de la línea incluye también la obra de renovación de cableado e interconectores, entre otras intervenciones. Todas forman parte del proyecto de modernización de la línea Mitre, que se ejecuta con un crédito del Banco Mundial aprobado en 2021.

Vale recordar que este proyecto también incluye la finalización de obras de señalamiento pendientes en la parrilla de Retiro –ya prácticamente finalizadas tras la reciente reapertura de la terminal– y la renovación de vías del ramal Tigre, también notablemente avanzada.

No obstante, algunos aspectos de importancia que formaban parte del proyecto del Banco Mundial fueron directamente cancelados -caso de la extensión de la electrificación hacia El Talar-, mientras que otros ni siquiera llegaron a ser licitados –la extensión de la electrificación a Benavídez o la construcción de la nueva estación Facultad de Derecho-.

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