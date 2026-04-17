El AMBA sigue sorprendiendo con los mejores planes para este fin de semana del 17 al 19 de abril. Una de las propuestas más esperadas es la vuelta de Ricky Martin al país y otras actividades. Como siempre, también hay planes al aire libre que son ideales.
HAY DE TODO
Finde en AMBA: Ricky Martin, homenaje al Papa Francisco, Cafecito BA y muchos planes más
Este fin de semana en el AMBA los planes sobran: vuelve Ricky Martin, hay actividades al aire libre y muchísimo por descubrir.
Buenos Aires siempre está llena de propuestas para todos los gustos y lo mejor es que algunas de ellas son gratuitas. Las plazas y parques tienen actividades constantemente, además de las experiencias a las que te podés sumar y que son únicas. No dudes en aprovecharlas porque son ideales.
Finde en AMBA: propuestas para todos
Si hablamos de música no podemos saltear el hecho del regreso de Ricky Martin al país. El artista puertorriqueño se va a estar presentando este viernes 17 y sábado 18 en el Campo Argentino de Polo. El cantante ya estuvo hace algunos días realizando shows y continúa con sus presentaciones que sin duda son siempre elegidas.
Otra propuesta distinta e impactante es el homenaje al Papa Francisco que tendrá lugar en Plaza de Mayo el sábado 18 a las 20hs. El sacerdote y DJ portugués llamado Padre Guilherme se hizo conocido mundialmente en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, donde despertó a más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica antes de la misa final del Sumo Pontífice. La entrada es libre y gratuita.
El sábado de 10 a 20 y el domingo de 10 a 18 tendrá lugar Cafecito BA en la Plaza de las Naciones Unidas, Recoleta. ofrecerán una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas. Habrá diversos puestos que ofrecerán cafés y pastelería con precios promocionales. Ideal para empezar a sentir el otoño de verdad con algo rico y calentito.
Para los amantes del vino llega La Noche de las Vinotecas. La misma se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad y hay un mapa específico con los detalles. Cada uno de ellos tiene opciones diferentes, con degustaciones, ofertas gastronómicas, música, shows en vivo y promos imperdibles. Un lugar para distenderse, disfrutar de una copa, estar con amigos o pareja y pasar un momento agradable.
Todas estas propuestas trae Buenos Aires para este fin de semana de abril, las cuales son muy variadas e ideales para todos los gustos. Además en cada esquina se respira muchísima historia, con lo cual pasear por las calles del AMBA es espectacular en cualquier momento.
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