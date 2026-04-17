Finde en AMBA: Ricky Martin, homenaje al Papa Francisco, Cafecito BA y muchos planes más

Para los amantes del vino llega La Noche de las Vinotecas. La misma se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad y hay un mapa específico con los detalles. Cada uno de ellos tiene opciones diferentes, con degustaciones, ofertas gastronómicas, música, shows en vivo y promos imperdibles. Un lugar para distenderse, disfrutar de una copa, estar con amigos o pareja y pasar un momento agradable.

Todas estas propuestas trae Buenos Aires para este fin de semana de abril, las cuales son muy variadas e ideales para todos los gustos. Además en cada esquina se respira muchísima historia, con lo cual pasear por las calles del AMBA es espectacular en cualquier momento.

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