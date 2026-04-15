Aerolínea rompe todo y lanza vuelos ilimitados por Argentina y Sudamérica

La aerolínea low cost JetSmart, una de las más utilizadas en la región para hacer vuelos domésticos, lanzó un programa que nadie puede creer. Los vuelos ilimitados ya son una realidad y te van a permitir viajar cuantas veces quieras pagando solo un monto fijo al año. Así podrás aprovechar para hacer turismo donde quieras.
Aerolínea JetSmart lanzó vuelos ilimitados: cómo acceder
JetSmart incorpora una innovadora membresía anual llamada All you can fly, que permitirá a los pasajeros volar de manera ilimitada por Sudamérica durante 12 meses, pagando una sola vez y abonando únicamente tasas e impuestos por cada vuelo. Es decir que vas a poder subir a cualquier vuelo que quieras a lo largo del año. Una vez que hayas abonado el importe total, solo resta empezar a viajar.
Los pasajeros pueden acceder a la plataforma, seleccionar entre los vuelos disponibles y pagar únicamente las tasas e impuestos correspondientes a cada tramo. Las reservas pueden realizarse hasta 24 horas antes del vuelo en rutas domésticas y hasta 72 horas antes en vuelos internacionales.
A través de esta membresía, los usuarios pueden canjear vuelos durante un año completo en cualquier ruta directa operada por la línea aérea, sin límite mínimo ni máximo de canjes, siempre sujeto a disponibilidad de vuelos. La misma está pensada para aquellos que tienen fechas flexibles y pueden viajar en cualquier momento del año, ya que podrían tomar un vuelo de un día para otro.
La membresía tiene un valor anual especial por lanzamiento y es de $630.190 para un número limitado de suscriptores hasta agostar stock. Después de que se agote, habrá un nuevo valor y ya quedará en cada uno realizar cuentas y ver si les conviene o no tener este pase ilimitado. Si sos alguien que viaja mucho o querés empezar a hacerlo, se trata de una iniciativa muy buena.
JetSmart tiene rutas en Argentina por destinos clave como Bariloche, Ushuaia, Iguazú, Mendoza, Salta, Córdoba, Neuquén, entre otras. Además también vuelan a Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay.
“Con All You Can Fly estamos presentando una forma completamente distinta de viajar en la región. Es un producto innovador que se alinea a nuestro modelo ultra low cost, respondiendo a un perfil de pasajero frecuente, que valora la flexibilidad, la espontaneidad y la posibilidad de decidir su próximo destino a último momento”, señaló Víctor Mejía CCO de JetSMART Airlines.
—————————-
Otras lecturas de Urgente24:
Las preciosas termas de Argentina que ofrecen descuentos del 60% y están arrasando
Aerolíneas Argentinas cerró paritarias: por qué es tan importante para los argentinos
Los destinos de Asia que marcarán 2026: las islas de Japón, Hong Kong, Seúl y Labuan Bajo