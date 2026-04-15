Aerolínea rompe todo y lanza vuelos ilimitados por Argentina y Sudamérica

La membresía tiene un valor anual especial por lanzamiento y es de $630.190 para un número limitado de suscriptores hasta agostar stock. Después de que se agote, habrá un nuevo valor y ya quedará en cada uno realizar cuentas y ver si les conviene o no tener este pase ilimitado. Si sos alguien que viaja mucho o querés empezar a hacerlo, se trata de una iniciativa muy buena.

JetSmart tiene rutas en Argentina por destinos clave como Bariloche, Ushuaia, Iguazú, Mendoza, Salta, Córdoba, Neuquén, entre otras. Además también vuelan a Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay.

“Con All You Can Fly estamos presentando una forma completamente distinta de viajar en la región. Es un producto innovador que se alinea a nuestro modelo ultra low cost, respondiendo a un perfil de pasajero frecuente, que valora la flexibilidad, la espontaneidad y la posibilidad de decidir su próximo destino a último momento”, señaló Víctor Mejía CCO de JetSMART Airlines.

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