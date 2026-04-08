Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera nacional, confirmó que tomó una medida crucial para los próximos vuelos de cara a mitad de año. De esta manera la empresa se asegura estabilidad y todos los pasajeros celebran que no habrá contratiempos en fechas clave. Toda la información sobre el cierre de paritarias.
ACUERDO
Aerolíneas Argentinas cerró paritarias: por qué es tan importante para los argentinos
Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera nacional, tomó una determinación de cara a mitad de año que celebran todos en el país.
La aerolínea de bandera argentina firmó un acuerdo con gremios aeronáuticos y de esta manera habrá estabilidad en los próximos vuelos, siendo mitad de año un momento clave por varios eventos puntuales que requieren de puntualidad, buen servicio y cero demoras o cancelaciones. De esta manera la empresa se asegura que todos estén contentos.
Aerolíneas Argentinas firmó paritarias
Este acuerdo que firmó la empresa con gremios aeronáuticos prevé aumentos escalonados, compensación retroactiva y bonos para todo el personal. De esta manera las paritarias dejan un alivio muy grande para todos aquellos que tienen próximos vuelos con Aerolíneas Argentinas y la incertidumbre de no saber si habrá paros o alguna medida de fuerza.
La suba mínima es del 15,1% y podría escalar hasta un 20%. Todo dependerá si la inflación de los próximos meses es mayor o menor al 3%. Por otro lado también se prevé un pago retroactivo por las pérdidas del poder adquisitivo que se registran desde el pasado noviembre de 2025. Además, agregan una cláusula de ajuste automática a partir de junio para igualar los índices de inflación.
Todas estas medidas llevan a que la empresa tenga un cronograma mucho más claro y equilibrado de cara a mitad de año cuando hay eventos muy importantes y significativos que requieren de una operación perfecta por parte de la aerolínea. Uno de ellos es el Mundial y por otra parte las vacaciones de invierno.
Todos los años hay paros de aeronáuticos o bien de pilotos de Aerolíneas Argentinas. Por esa razón buscan prevenir cualquier tipo de complicación con los pasajeros que tienen ya un itinerario armado en cuanto al Mundial o las vacaciones de invierno se refiere. Es un momento del año en el cual los vuelos se multiplican y no hay lugar para inconvenientes.
Aerolíneas Argentinas evita la cancelación de vuelos
La empresa estatal firmó acuerdos con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Asociación Argentina de Aeronavegantes y los demás gremios del sector. Habrá una mejora del 10% en los viáticos retroactiva al 1 de marzo. También otra suba del 5% a partir de junio cuando será clave que el servicio funcione de la mejor manera.
En cuanto a pilotos, los aumentos serán mensuales y contemplan la siguiente letra chica: 0,9% y 1,2% por diferencias registradas con la inflación de noviembre y diciembre. 2,9% en enero y febrero que cubren subas del IPC. 2% de marzo. 1,7% en abril; 1,5% en mayo y 1% en junio y julio.
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