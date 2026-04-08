Aerolíneas Argentinas cerró paritarias: por qué es tan importante para los argentinos

Todos los años hay paros de aeronáuticos o bien de pilotos de Aerolíneas Argentinas. Por esa razón buscan prevenir cualquier tipo de complicación con los pasajeros que tienen ya un itinerario armado en cuanto al Mundial o las vacaciones de invierno se refiere. Es un momento del año en el cual los vuelos se multiplican y no hay lugar para inconvenientes.

Aerolíneas Argentinas evita la cancelación de vuelos

La empresa estatal firmó acuerdos con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Asociación Argentina de Aeronavegantes y los demás gremios del sector. Habrá una mejora del 10% en los viáticos retroactiva al 1 de marzo. También otra suba del 5% a partir de junio cuando será clave que el servicio funcione de la mejor manera.

En cuanto a pilotos, los aumentos serán mensuales y contemplan la siguiente letra chica: 0,9% y 1,2% por diferencias registradas con la inflación de noviembre y diciembre. 2,9% en enero y febrero que cubren subas del IPC. 2% de marzo. 1,7% en abril; 1,5% en mayo y 1% en junio y julio.

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