Viajar para ver fútbol en vivo, ya sea al Mundial 2026 organizado por la FIFA o a competiciones impulsadas por UEFA y CONMEBOL, se ha convertido para muchos aficionados en un lujo cada vez más difícil de alcanzar. Los grandes torneos internacionales siguen siendo el sueño de miles de hinchas, pero los precios de las entradas, los paquetes de hospitalidad y los servicios asociados han empezado a generar un debate cada vez más visible en el mundo del deporte.
EL EVENTO IDEAL
La Euro 2028 desafía al Mundial 2026: UEFA prepara entradas desde menos de 35 euros
UEFA promete entradas desde menos de 35 euros para la Euro 2028 en Reino Unido e Irlanda, en contraste con los altos precios que tendrá el Mundial 2026.
El Mundial de fútbol, considerado el evento deportivo más importante del planeta, es quizás el mejor ejemplo de esta discusión. Con cada nueva edición, el costo de asistir al torneo ha ido aumentando, algo que organizaciones de aficionados y grupos de consumidores vienen señalando desde hace tiempo.
Sin embargo, es en medio de ese escenario donde aparece una alternativa que empieza a llamar la atención de quienes sueñan con viajar para ver fútbol de primer nivel y que siguen de cerca las grandes competiciones europeas desde hace años. La Euro 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda, comienza a perfilarse como un evento mucho más accesible para el público que quiere vivir el torneo desde la tribuna.
El plan de entradas de la Euro 2028
La gran diferencia con otros torneos empieza a notarse incluso antes de que las entradas salgan a la venta. Según informó el diario británico The Times, la UEFA planea mantener congelados la mayoría de los precios para la Euro 2028, replicando en gran medida la estructura utilizada en la Eurocopa de Alemania 2024, una decisión que a nivel de aficionados podría impulsar la convocatoria y convertirse en una movida de marketing muy efectiva para el organismo europeo.
Esto significa que las localidades más económicas del torneo, incluidas dentro del programa denominado “Fans First”, tendrían un valor cercano a 26 libras, es decir, unos 34 euros. La siguiente categoría de precios se ubicaría alrededor de 52 libras, cifras que se mantienen dentro de los rangos de 30 y 60 euros utilizados en la última edición del campeonato continental.
De acuerdo con estimaciones de la propia organización citadas por el medio, entre el 40% y el 50% de las entradas disponibles para el torneo se ubicarán dentro de estas dos categorías más accesibles, lo que podría traducirse en más de un millón de boletos a precios populares para los aficionados.
La decisión forma parte de una estrategia de la UEFA para mantener el acceso al fútbol en manos del público general, especialmente en un torneo que se disputará en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y que promete atraer a millones de viajeros de todo el continente.
El Mundial 2026 bajo la lupa de los aficionados
Si bien la UEFA todavía no anunció oficialmente la lista definitiva de precios para la Euro 2028, algo que no ocurrirá hasta mediados o finales de 2027, las señales que llegan desde el organismo europeo ya marcan un contraste claro con el modelo que aplica la FIFA en el Mundial.
El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026 ha sido objeto de fuertes críticas por el costo de sus entradas. De acuerdo con estimaciones difundidas por medios internacionales, los boletos para la fase de grupos parten de alrededor de 60 dólares, pero a diferencia del modelo europeo no cuentan con precios congelados, ya que el sistema de venta utiliza un esquema de precios dinámicos que puede hacer que las localidades aumenten considerablemente según la demanda.
Las críticas no solo apuntan a los valores de los tickets. El próximo Mundial también será el primero con 104 partidos, un formato ampliado que se disputará además en tres países distintos, lo que incrementa los desplazamientos que deberán realizar los aficionados entre ciudades y sedes.
Este escenario genera todavía más debate si se tiene en cuenta que buena parte de la infraestructura necesaria para el torneo ya está construida, especialmente en Estados Unidos, que cuenta con estadios de gran capacidad y una amplia estructura turística para recibir visitantes. A pesar de ello, los costos asociados a asistir al Mundial continúan aumentando edición tras edición.
En ese contexto, el modelo que intenta impulsar la UEFA con la Euro 2028 busca posicionarse como una alternativa más accesible para los hinchas que quieren vivir el fútbol desde la tribuna, algo que podría transformar al torneo en uno de los grandes viajes deportivos del continente en los próximos años.
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