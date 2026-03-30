La Euro 2028 desafía al Mundial 2026: UEFA prepara entradas desde menos de 35 euros

De acuerdo con estimaciones de la propia organización citadas por el medio, entre el 40% y el 50% de las entradas disponibles para el torneo se ubicarán dentro de estas dos categorías más accesibles, lo que podría traducirse en más de un millón de boletos a precios populares para los aficionados.

La decisión forma parte de una estrategia de la UEFA para mantener el acceso al fútbol en manos del público general, especialmente en un torneo que se disputará en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y que promete atraer a millones de viajeros de todo el continente.

El Mundial 2026 bajo la lupa de los aficionados

Si bien la UEFA todavía no anunció oficialmente la lista definitiva de precios para la Euro 2028, algo que no ocurrirá hasta mediados o finales de 2027, las señales que llegan desde el organismo europeo ya marcan un contraste claro con el modelo que aplica la FIFA en el Mundial.

dani olmo españa.jpg Lamine Yamal y Dani Olmo con España durante la Eurocopa que consagró a la Roja campeona de Europa.

El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026 ha sido objeto de fuertes críticas por el costo de sus entradas. De acuerdo con estimaciones difundidas por medios internacionales, los boletos para la fase de grupos parten de alrededor de 60 dólares, pero a diferencia del modelo europeo no cuentan con precios congelados, ya que el sistema de venta utiliza un esquema de precios dinámicos que puede hacer que las localidades aumenten considerablemente según la demanda.

Las críticas no solo apuntan a los valores de los tickets. El próximo Mundial también será el primero con 104 partidos, un formato ampliado que se disputará además en tres países distintos, lo que incrementa los desplazamientos que deberán realizar los aficionados entre ciudades y sedes.

Este escenario genera todavía más debate si se tiene en cuenta que buena parte de la infraestructura necesaria para el torneo ya está construida, especialmente en Estados Unidos, que cuenta con estadios de gran capacidad y una amplia estructura turística para recibir visitantes. A pesar de ello, los costos asociados a asistir al Mundial continúan aumentando edición tras edición.

En ese contexto, el modelo que intenta impulsar la UEFA con la Euro 2028 busca posicionarse como una alternativa más accesible para los hinchas que quieren vivir el fútbol desde la tribuna, algo que podría transformar al torneo en uno de los grandes viajes deportivos del continente en los próximos años.

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