El Santiago Bernabéu se convertirá en pista de tenis para el Mutua Madrid Open

La operación será posible gracias al sistema retráctil del nuevo Bernabéu. Una vez finalizado el partido de Liga de local frente al Alavés, previsto para el 21 o 22 de abril, el césped del estadio será retirado (como ocurre habitualmente tras los encuentros) y el recinto se adaptará para recibir las pistas temporales de entrenamiento.

La planificación, además, no se solapa con la agenda deportiva del Real Madrid. Durante esos días el equipo de Álvaro Arbeloa afrontará una serie de partidos como visitante en LaLiga, mientras que una eventual ida de semifinal de la Champions League también se jugaría fuera de casa si el conjunto blanco avanza en el torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MadridismoreaI/status/2036763706873315614?s=20&partner=&hide_thread=false El Santiago Bernabéu se transformará en pistas de tenis para el "Mutua Madrid Open".



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Para el club, el uso del Bernabéu en el Mutua Madrid Open también responde a una lógica económica. El estadio fue concebido como un gran recinto multifuncional capaz de albergar eventos deportivos y espectáculos internacionales. Tras la visita de la NFL y con proyectos vinculados a la NBA o incluso a combates de artes marciales en el horizonte, el tenis aparece ahora como una nueva forma de aprovechar la infraestructura del coliseo blanco.

Además, el proyecto surge en un momento en el que el estadio no ha podido albergar tantos conciertos como se esperaba inicialmente, debido a las quejas de vecinos por el ruido en la zona de Chamartín. Por eso, iniciativas como la del Mutua Madrid Open permiten seguir explorando nuevas vías para rentabilizar el recinto.

Los organizadores trabajan con la idea de que los entrenamientos en el Bernabéu puedan contar con público, aunque todavía no se ha confirmado cuándo se pondrán a la venta las entradas ni cuál será su precio. Según adelantó el diario Marca, la intención es que la experiencia sea accesible para los aficionados que quieran acercarse a ver de cerca a las estrellas del torneo en un escenario tan particular como el estadio del Real Madrid.

Cuánto cuestan las entradas del Mutua Madrid Open

Para quienes quieran vivir el torneo desde las gradas de la Caja Mágica, el Mutua Madrid Open ofrece una amplia variedad de precios según el día, el estadio y la fase del torneo. Las entradas más económicas pueden encontrarse desde 10 euros en las primeras jornadas, especialmente en días laborables como lunes o martes.

En el estadio Manolo Santana, la pista principal del complejo, los precios de las entradas para las categorías estándar pueden alcanzar hasta 215 euros en la final, dependiendo de la ubicación en las gradas. En cambio, el estadio Arantxa Sánchez Vicario, el segundo en importancia dentro del recinto, ofrece precios más accesibles durante las primeras jornadas, con pases de día completo que pueden rondar entre 24 y 26 euros.

Santiago Bernabéu El Santiago Bernabéu, renovado con tecnología retráctil, será utilizado como espacio de entrenamiento durante el Mutua Madrid Open en Madrid.

A medida que avanza el torneo, las sesiones del segundo estadio comienzan a dividirse entre turnos de día y de noche, permitiendo a los aficionados asistir a distintas jornadas del campeonato. En esas fases intermedias, los precios suelen oscilar aproximadamente entre 32 y 71 euros, dependiendo del día y del estadio elegido.

Con este abanico de opciones, el Mutua Madrid Open se mantiene como uno de los Masters 1000 más accesibles para el público europeo, combinando tenis de primer nivel con la posibilidad de disfrutar de una de las grandes citas deportivas que cada primavera se celebran en la capital española.

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