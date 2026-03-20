Shakira anuncia un tour único en Madrid: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?

El anuncio no pasó desapercibido a nivel institucional. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, celebró públicamente la elección de la ciudad y destacó el impacto global de la artista, subrayando que su presencia posiciona a Madrid como uno de los grandes escenarios culturales del momento.

Con ese respaldo y una producción a medida, la residencia se perfila como uno de los eventos más ambiciosos del año, no solo por el nombre que la encabeza, sino por la escala del proyecto que empieza a tomar forma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Los40/status/2034874018839368011?s=20&partner=&hide_thread=false ¡YA ES OFICIAL! @shakira elige MADRID como RESIDENCIA EUROPEA para su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ ¡Apunta bien las fechas!



25, 26 y 27 de septiembre 2026

Estadio Shakira (Madrid)



El Estadio Shakira se construirá especialmente para la ocasión y la… pic.twitter.com/lbYPdjHD5i — LOS40 (@Los40) March 20, 2026

Cuándo y dónde comprar las entradas

Los shows de Shakira en Madrid ya tienen fechas confirmadas: serán los días 25, 26 y 27 de septiembre, con posibilidad de sumar nuevas jornadas si la demanda acompaña.

La primera preventa estará disponible el 24 de marzo a las 10:00 exclusivamente a través de la web oficial de la artista, www.shakira.com, para quienes estén registrados. Luego seguirán la preventa Santander SMusic el 25 de marzo y la de Live Nation el 26, ambas en el mismo horario. La venta general comenzará el 27 de marzo a las 10:00 en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

El espectáculo tendrá lugar en el llamado “Estadio Shakira”, un recinto temporal diseñado especialmente para la ocasión, con capacidad para 50.000 personas por noche y ubicado a las afueras de Madrid, dentro del espacio Iberdrola Music.

Por ahora, el precio de las entradas es el gran interrogante: se dará a conocer recién en el inicio de la preventa.

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