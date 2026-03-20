Shakira no anunció un concierto más, ni siquiera una gira convencional. Lo que prepara en Madrid tiene otra escala. En un momento en que las residencias artísticas empiezan a marcar el pulso de la industria global, la artista decidió ir un paso más allá y convertir a la capital española en el epicentro de su próximo movimiento.
CON ESTADIO PROPIO
Shakira anuncia un tour único en Madrid: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
Con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira hará una residencia en Madrid, única fecha en Europa. Te contamos cuándo y dónde comprar entradas.
No es solo una cuestión de fechas ni de escenario. Hay una idea más ambiciosa detrás, una apuesta que combina espectáculo, identidad y experiencia, y que empieza a tomar forma en medio de una expectativa creciente, con fans atentos, rumores que se multiplican y una ciudad que ya se prepara para algo distinto.
Al conocer los detalles se entiende la magnitud: no será una parada más dentro de su tour, sino un proyecto pensado específicamente para Madrid, única parada en Europa, con un despliegue inédito incluso para los estándares de la propia colombiana.
“Voy a tirar la casa por la ventana”: así será su paso por Madrid
“Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todo punto de vista, no puedo decir mas porque me matan”, anticipó Shakira en una entrevista reciente, dejando entrever que su llegada a Madrid no sería un show más dentro de su gira, sino una apuesta mucho más ambiciosa.
La artista traerá a España su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, pero bajo un formato distinto: una residencia especialmente diseñada para la ciudad, con un recinto propio levantado a las afueras de Madrid, dentro del espacio Iberdrola Music. El proyecto, producido por Live Nation, contempla un estadio temporal pensado exclusivamente para estos conciertos, con una propuesta técnica y visual inédita en el país.
El anuncio no pasó desapercibido a nivel institucional. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, celebró públicamente la elección de la ciudad y destacó el impacto global de la artista, subrayando que su presencia posiciona a Madrid como uno de los grandes escenarios culturales del momento.
Con ese respaldo y una producción a medida, la residencia se perfila como uno de los eventos más ambiciosos del año, no solo por el nombre que la encabeza, sino por la escala del proyecto que empieza a tomar forma.
Cuándo y dónde comprar las entradas
Los shows de Shakira en Madrid ya tienen fechas confirmadas: serán los días 25, 26 y 27 de septiembre, con posibilidad de sumar nuevas jornadas si la demanda acompaña.
La primera preventa estará disponible el 24 de marzo a las 10:00 exclusivamente a través de la web oficial de la artista, www.shakira.com, para quienes estén registrados. Luego seguirán la preventa Santander SMusic el 25 de marzo y la de Live Nation el 26, ambas en el mismo horario. La venta general comenzará el 27 de marzo a las 10:00 en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
El espectáculo tendrá lugar en el llamado “Estadio Shakira”, un recinto temporal diseñado especialmente para la ocasión, con capacidad para 50.000 personas por noche y ubicado a las afueras de Madrid, dentro del espacio Iberdrola Music.
Por ahora, el precio de las entradas es el gran interrogante: se dará a conocer recién en el inicio de la preventa.
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