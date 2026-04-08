Racing Club comenzó su camino en la Copa Sudamericana con una victoria por 3-1 ante Independiente Petrolero en Bolivia. Sin embargo, la reciente derrota en el clásico de Avellaneda frente a Independiente todavía sigue presente en el entorno de la Academia.
"TOMÉ LA DECISIÓN..."
Racing en shock por lo que dijo Adrián Martínez tras el clásico ante Independiente
Adrián Martínez dio declaraciones que paralizaron el mundo Racing luego del clásico ante Independiente.
En este contexto, Adrián Maravilla Martínez volvió a ser protagonista, no solo dentro del campo de juego, sino también fuera de él. El delantero dejó declaraciones tras el encuentro que no pasaron desapercibidas y generaron repercusión en el mundo racinguista.
Declaraciones de Adrián Maravilla Martínez
La derrota de Racing en el clásico ante Independiente, el pasado sábado 4 de abril, dejó mucha tela para cortar y varias situaciones que todavía resuenan en el mundo de la Academia.
Uno de los focos estuvo puesto en Adrián “Maravilla” Martínez, quien falló un penal clave tras intentar picarlo y terminó quedando en el centro de las críticas y las burlas por parte de los hinchas rivales.
Tras la victoria frente a Independiente Petrolero, el delantero decidió dar la cara en SportsCenter Night, el programa conducido por Alina Moine en ESPN, donde dejó un mensaje directo para los hinchas.
“Pedirle disculpas al hincha que nos vino a alentar el día anterior, en el banderazo en el Cilindro”, expresó en primer lugar.
Además, asumió la responsabilidad por la ejecución del penal: “Tomé la decisión, no salió bien y con el resultado final, obviamente, empeoró todo”.
Por último, también hizo referencia a su mirada personal sobre lo ocurrido: “El que se enaltece, Dios lo humilla. Fui humillado por querer enaltecerme”.
Más allá de las críticas, muchos hinchas valoraron que el delantero haya dado la cara tras lo sucedido. Ahora, el equipo dirigido por Costas buscará dejar atrás el golpe y enfocarse en lo que viene.
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“El domingo cueste lo que cueste”, bajó desde la tribuna de los hinchas de Racing tras el triunfo en Bolivia frente a Independiente Petrolero, en un claro anticipo de lo que se viene.
Es que la Academia tendrá otro desafío de alto voltaje el próximo domingo 12 de abril, cuando reciba a River Plate por el Torneo Apertura. El encuentro se disputará en Avellaneda desde las 20:00 (hora de Argentina).
En el último tiempo, los cruces ante el Millonario sumaron un condimento especial, en parte por el traspaso de Maximiliano Salas al club de Núñez, lo que elevó la tensión entre ambos equipos.
Para el equipo de Gustavo Costas será una oportunidad de reivindicación tras la caída en el clásico ante Independiente, aunque un buen resultado no alcance para cerrar completamente la herida.
En ese contexto, Racing afrontará un calendario exigente, propio de los equipos que compiten en doble frente. Estos son los compromisos que se le vienen en abril:
- 12/04: Racing vs. River | Torneo Apertura
- 15/04: Racing vs. Botafogo | Copa Sudamericana
- 19/04: Aldosivi vs. Racing | Torneo Apertura
- 24/04: Racing vs. Barracas Central | Torneo Apertura
- 29/04: Caracas vs. Racing | Copa Sudamericana
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