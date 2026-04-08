Racing en shock por lo que dijo Adrián Martínez tras el clásico ante Independiente

“Pedirle disculpas al hincha que nos vino a alentar el día anterior, en el banderazo en el Cilindro”, expresó en primer lugar.

Además, asumió la responsabilidad por la ejecución del penal: “Tomé la decisión, no salió bien y con el resultado final, obviamente, empeoró todo”.

Por último, también hizo referencia a su mirada personal sobre lo ocurrido: “El que se enaltece, Dios lo humilla. Fui humillado por querer enaltecerme”.

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Más allá de las críticas, muchos hinchas valoraron que el delantero haya dado la cara tras lo sucedido. Ahora, el equipo dirigido por Costas buscará dejar atrás el golpe y enfocarse en lo que viene.

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“El domingo cueste lo que cueste”, bajó desde la tribuna de los hinchas de Racing tras el triunfo en Bolivia frente a Independiente Petrolero, en un claro anticipo de lo que se viene.

Es que la Academia tendrá otro desafío de alto voltaje el próximo domingo 12 de abril, cuando reciba a River Plate por el Torneo Apertura. El encuentro se disputará en Avellaneda desde las 20:00 (hora de Argentina).

En el último tiempo, los cruces ante el Millonario sumaron un condimento especial, en parte por el traspaso de Maximiliano Salas al club de Núñez, lo que elevó la tensión entre ambos equipos.

Para el equipo de Gustavo Costas será una oportunidad de reivindicación tras la caída en el clásico ante Independiente, aunque un buen resultado no alcance para cerrar completamente la herida.

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En ese contexto, Racing afrontará un calendario exigente, propio de los equipos que compiten en doble frente. Estos son los compromisos que se le vienen en abril:

12/04: Racing vs. River | Torneo Apertura

15/04: Racing vs. Botafogo | Copa Sudamericana

19/04: Aldosivi vs. Racing | Torneo Apertura

24/04: Racing vs. Barracas Central | Torneo Apertura

29/04: Caracas vs. Racing | Copa Sudamericana

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