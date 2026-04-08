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Temor en Boca por lo que revelaron en ESPN sobre un jugador titular para Úbeda

En Boca Juniors hay inquietud por la información que surgió en ESPN sobre un jugador clave para Claudio Úbeda.

08 de abril de 2026 - 11:14
Temor en Boca por lo que revelaron en ESPN sobre un jugador titular para Úbeda

Temor en Boca por lo que revelaron en ESPN sobre un jugador titular para Úbeda

FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

No es menor destacar que se vienen semanas muy movidas para el club de la Ribera, en las que se definirán muchas cosas y habrá partidos muy relevantes.

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Los cuatro volantes parecieran intocables y habrá que ver qué pasa en la delantera una vez que se recupere Exequiel Zeballos.

El sector más discutido, quizá, es la defensa, sobre todo porque todos los puestos parecen estar bastante parejos. Tal vez en el lateral izquierdo no haya dudas, algo que sí ocurre en el resto de las posiciones, aunque los titulares parecieran estar claros.

Un puesto que genera controversia es el lateral derecho, donde Claudio Úbeda viene optando por Marcelo Weigandt en los partidos importantes.

El defensor fue reemplazado y se retiró con hielo en la rodilla tras el partido en Chile. El periodista Diego Monroig aseguró: “Se le inflamó mucho la rodilla, la tiene muy inflamada. Por ahora es un golpe y no hay estudios a la vista, pero hay que prestarle atención”.

En cuanto a Miguel Merentiel, el periodista de ESPN agregó: “Hay que seguir la molestia que tuvo en el pubis, que lo terminó incomodando durante el partido”.

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No es menor destacar que Úbeda parece haber encontrado el once y perder jugadores en una instancia del año tan importante podría ser perjudicial para el equipo.

Habrá que estar atentos a las novedades sobre ambos futbolistas.

Continuidad de Boca Juniors

Por lo pronto, Boca viene de dar un paso importante: ayer 7 de abril consiguió un sólido triunfo por 2-1 ante Universidad Católica en Chile, en lo que fue su debut en la Copa Libertadores. El equipo mostró un buen rendimiento y dejó sensaciones positivas de cara a lo que viene.

Sin embargo, el calendario no da respiro. El Xeneize afrontará un tramo exigente en abril, con compromisos clave tanto en el torneo local como en el plano internacional, incluido el Superclásico ante River, que siempre aparece como uno de los partidos más importantes del semestre.

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Así continuará el cronograma de Boca en abril:

  • Boca vs. Independiente – 11 de abril, 19:30 – Torneo Apertura
  • Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores
  • River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
  • Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
  • Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores

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