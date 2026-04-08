Investigan a Dani Carvajal, David Silva y Azpilicueta por relojes de contrabando

Según la documentación del caso citada por distintos medios, algunas de las operaciones alcanzaron cifras muy elevadas. El futbolista que más dinero habría gastado en estas compras sería Thomas Partey, quien entre 2020 y 2022, cuando todavía jugaba en el Arsenal, habría adquirido tres relojes Patek Philippe por un total de 415.000 euros.

Thomas Partey Thomas Partey junto a Diego Simeone en el Atlético de Madrid. El mediocampista aparece entre los futbolistas investigados por la compra de relojes de lujo en Andorra.

Detrás aparecen otros nombres relevantes. Juan Bernat habría comprado cuatro relojes, tres Patek Philippe y un Rolex, por unos 367.000 euros, mientras que David Silva habría pagado cerca de 295.000 euros por varios modelos de la firma suiza. En el caso de Daniel Carvajal, la investigación apunta a la compra de un Rolex Daytona valorado en 64.800 euros.

¿Cómo funcionaba el sistema que investiga la justicia?

El eje de la investigación no está únicamente en la compra de relojes de lujo, sino en la forma en que se realizaban las operaciones. Según el auto judicial citado por distintos medios, el objetivo del sistema habría sido evitar el pago del IVA y otras obligaciones aduaneras en España, mediante una operativa que utilizaba empresas radicadas en Andorra.

La mecánica, según describe la resolución del juez Moynat, era relativamente simple. Los relojes eran adquiridos en España por sociedades vinculadas al principal investigado del caso, el empresario Diego G.C., y posteriormente trasladados a una empresa del principado. Desde allí se realizaba la venta formal a los futbolistas, lo que permitía facturar la operación desde Andorra.

El traslado físico de las piezas es uno de los puntos que más interesa esclarecer a la justicia. Según la investigación, el reloj y su documentación podían cruzar la frontera por separado, lo que dificultaba detectar la operación en los controles aduaneros. En algunos casos el reloj era transportado sin declarar su exportación, mientras que en otro viaje se trasladaban la caja y los papeles correspondientes.

La causa intenta determinar si este sistema permitió introducir en España decenas de relojes de alta gama sin declarar impuestos, dentro de una trama que, según la investigación judicial, habría movido más de 1,3 millones de euros en piezas de lujo.

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