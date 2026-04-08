Una investigación judicial abierta en Andorra sacude al fútbol español después de que saliera a la luz un presunto esquema de contrabando vinculado a la compra de relojes de alta gama por parte de varios futbolistas internacionales. Entre los nombres que aparecen en la causa figuran Dani Carvajal, David Silva y César Azpilicueta, todos con pasado reciente o presente en la élite del fútbol europeo.
RELOJES DE HASTA 400.000 €
Investigan a Dani Carvajal, David Silva y Azpilicueta por relojes de contrabando
El juez andorrano Joan Moynat investiga a Dani Carvajal, David Silva y otros futbolistas por relojes Rolex y Patek Philippe presuntamente de contrabando.
Según revelaron distintos medios como El Mundo y El País, el juez andorrano Joan Carles Moynat, encargado del caso en el principado, intenta reconstruir cómo se realizaron la compra, entrega y traslado de estas piezas de lujo, algunas valuadas en decenas de miles de euros, que habrían sido adquiridas a través de una empresa radicada en el país vecino.
Los jugadores señalados en la investigación no son nombres menores. Se trata de futbolistas que han sido protagonistas en LaLiga y en grandes clubes europeos, con pasos por instituciones como el Real Madrid, el Manchester City o el Chelsea, además de tener recorrido en la selección española. Su aparición en el expediente judicial, por tanto, ha generado un fuerte impacto mediático.
La sospecha central apunta a un sistema diseñado para evitar el pago de impuestos en España, aprovechando las particularidades fiscales del principado de Andorra. Allí, los relojes se facturaban a través de una empresa local y luego eran trasladados físicamente a territorio español sin declarar su exportación en la aduana, un mecanismo que ahora está bajo la lupa de la justicia.
Los otros futbolistas internacionales implicados
La investigación del juez Joan Moynat no se limita únicamente a Daniel Carvajal, David Silva y César Azpilicueta. En el expediente también aparecen otros futbolistas vinculados al fútbol español, entre ellos Santi Cazorla, actual jugador y referente del Real Oviedo; Giovani Lo Celso, mediocampista argentino del Real Betis; Thomas Partey, ex Arsenal y hoy futbolista del Villarreal; y Juan Bernat, con pasado en PSG y Bayern Múnich y actualmente en el Eibar de Segunda División. Todos ellos figuran como compradores de relojes a la empresa andorrana que se encuentra bajo investigación.
Según la documentación del caso citada por distintos medios, algunas de las operaciones alcanzaron cifras muy elevadas. El futbolista que más dinero habría gastado en estas compras sería Thomas Partey, quien entre 2020 y 2022, cuando todavía jugaba en el Arsenal, habría adquirido tres relojes Patek Philippe por un total de 415.000 euros.
Detrás aparecen otros nombres relevantes. Juan Bernat habría comprado cuatro relojes, tres Patek Philippe y un Rolex, por unos 367.000 euros, mientras que David Silva habría pagado cerca de 295.000 euros por varios modelos de la firma suiza. En el caso de Daniel Carvajal, la investigación apunta a la compra de un Rolex Daytona valorado en 64.800 euros.
¿Cómo funcionaba el sistema que investiga la justicia?
El eje de la investigación no está únicamente en la compra de relojes de lujo, sino en la forma en que se realizaban las operaciones. Según el auto judicial citado por distintos medios, el objetivo del sistema habría sido evitar el pago del IVA y otras obligaciones aduaneras en España, mediante una operativa que utilizaba empresas radicadas en Andorra.
La mecánica, según describe la resolución del juez Moynat, era relativamente simple. Los relojes eran adquiridos en España por sociedades vinculadas al principal investigado del caso, el empresario Diego G.C., y posteriormente trasladados a una empresa del principado. Desde allí se realizaba la venta formal a los futbolistas, lo que permitía facturar la operación desde Andorra.
El traslado físico de las piezas es uno de los puntos que más interesa esclarecer a la justicia. Según la investigación, el reloj y su documentación podían cruzar la frontera por separado, lo que dificultaba detectar la operación en los controles aduaneros. En algunos casos el reloj era transportado sin declarar su exportación, mientras que en otro viaje se trasladaban la caja y los papeles correspondientes.
La causa intenta determinar si este sistema permitió introducir en España decenas de relojes de alta gama sin declarar impuestos, dentro de una trama que, según la investigación judicial, habría movido más de 1,3 millones de euros en piezas de lujo.
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