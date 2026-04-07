Copa Libertadores: Universidad Católica 1-2 Boca, el "Xeneize" gana con lo justo en Chile

En el Estadio Claro Arena de la ciudad de Santiago de Chile Boca derrotó 2-1 a Universidad Católica 2 a 1 por la primera fecha del grupo “D” de la Copa Libertadores. El equipo argentino tuvo el partido servido para ganar claramente, pero Boca volvió a ser un mar de dudas en gran parte del partido y un equipo muy limitado lo complicó de más.
Final, Boca ganó sufriendo en Chile
El equipo de Úbeda tuvo el partido para lograr una victoria sólida, pero fue un mar de dudas en gran parte del partido y un equipo pobre como la Católica hizo que el "Xeneize" termine colgado del travesaño.
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