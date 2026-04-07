Copa Libertadores: Universidad Católica 1-2 Boca, el "Xeneize" gana con lo justo en Chile

Universidad Católica y Boca Juniors se enfrentaron por la primera fecha del grupo “D” de la Copa Libertadores y el partido terminó con victoria del "Xeneize" por 2 a 1 con goles de Paredes y Bareiro, descontó para el elenco chileno, díaz. Boca ganó de visitante y se valora pero no fue contundente, la "U" lo metío en un arco en el final y estuvo muy cerca de emaptarlo. Mucho por mejorar.

El primer tiempo arrancó parejo y chato, se repartian la pelota pero no generaban peligro. El partido se abrió con el gol de Paredes, ya que ambos fueron en busca del gol, pero Boca empezó a mostrar un dominio y casi consigue el 2º gol. Todo cambió luego de la pausa por hidratacion, ahí los chilenos reaccionaron, Boca se durmió y casi se van empatados al descanso.

En el complemento Boca tuvo el segundo al minuto de juego y todo hacía parecer que Boca había reaccionado y qeu iba a anotar el segundo en cualquier momento, pero no fue así. La llegada fue solo un destello de un Boca qeu se fue durmiendo y dandole la pelota al rival. Cuando mejor estaba la Católica llegó el segundo gol de Boca por medio de Adam Bareiro.

Boca creyó el partido liquidado pero no fue así. La Católica iba a vender cara su derrota, siguió yendo tan insistentemente que en un momento Boca ya no atacaba, ahí llegó el descuento de la Católica y Boca se terminó complicando solo. Un equipo inferior lo metió en su arco e hizo qeu casi se colgaran del travesaño para poder defender la mínima diferencia.

Finalmente Boca ganó 2 a 1 pero dejó mucho por analizar y muchos puntos preocupantes, ya que con algunos minutos más los chilenos le hubieran emaptado el partido. Ahora se vendrá Barcelona a Buenos Aires y el "Xeneize" debe mejorar porque los ecuatorianos perdieron de local con Cruzeiro y vendrán como locos a buscar al menos un punto. Barcelona es mas que la Católica, asique ojo Boca.

Embed

Live Blog Post Final, Boca ganó sufriendo en Chile El equipo de Úbeda tuvo el partido para lograr una victoria sólida, pero fue un mar de dudas en gran parte del partido y un equipo pobre como la Católica hizo que el "Xeneize" termine colgado del travesaño.

Live Blog Post El árbitro marca 7 minutos de descuento, poco Entre la revisón del gol de Católica y los cambios deberían haber sido al menos 10 minutos de adición. Boca debe sufrir un poco más, la Católica lo arrincona en su arco y Boca sale de contra. Se viene el empate o el 3º de Boca.

Live Blog Post El VAR confirma el gol, Católica 1-2 Boca

Live Blog Post El VAR revisa el gol hace 5 minutos por posible falta a Brey

Live Blog Post Goooool de la Católica (Video) Boca se volvió a relajar, al Católica fue y fue y logró el descuento que tanto buscó y se merecía. Díaz el autor del gol. Ahora Boca deberá sufrir hasta el final, quedan 8 más el descuento. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041702734869483597&partner=&hide_thread=false DESCONTÓ LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: Juan Ignacio Díaz aprovechó el rebote de Brey y marcó el 1-2 ante Boca sobre el cierre. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IrWyy9kmMW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 VER +

Live Blog Post La Católica lo tuvo dos veces El arco de Leandro Brey no descansa y el equipo chileno tuvo el descuento en dos oportunidades. La Católica no sintió el efecto del segundo gol de Boca como todos esperaban y sigue yendo al ataque, vende cara la derrota.

Live Blog Post Boca saca un delantero Para cuidar el resultado Claudio Úbeda sacó a Miguel Merentiel y puso a Ander Herrera para cubrir el medicampo.

Live Blog Post El otro partido de la zona: Cruzeiro ganó en Ecuador El equipo brasilero derrotó 1 a 0 a Barcelona en Guayaquil con gol de Pereira a los 53 minutos de juego. Con este triunfo comienza con el pie derecho y se afirma como candidato a ganar la zona junto con Boca.

Live Blog Post Gooooool de Boca, Bareiro pone el 2-0 (Video) Cuando la "U" empezaba a complicar a Boca y el "Xeneize" pasaba poco la mitad de la cancha, llega el segundo gol del equipo de la Ribera en el momento justo, ya que si bien fue claramente superior en el tiempo que va de juego, los dirgidos por Úbeda no lo plasmaban en el resultado y estaban a un gol de quedar empatados. Alam Bareiro pone el 2 a 0 y le da la tranquilidad al conjunto argentino. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marca_Zonal/status/2041697501967757508&partner=&hide_thread=false GOL DE ADAM BAREIRO PARA BOCA JUNIORS pic.twitter.com/7fYaGeSTOb — Marca Zonal | Data & Fútbol (@Marca_Zonal) April 8, 2026 VER +

Live Blog Post La "U" tuvo el empate pero salvó Brey Boca no liquida y la "U" Católica se le anima cada vez más. Sobre los 10 minutos de juego Brey salvó milagrosamente a Boca luego de un cabezazo de Zampedri que el arquero "Xeneize" alcanzó a arañar y sacar al córner. Boca está relajado de más y la Católica se lo va a empatar en cualquier momento.

Live Blog Post Boca tuvo el segundo al minuto El conjunto argentino entendió que tenía que salir a liquidar y tuvo el segundo gol en el inicio del complemento pero el defensor del equipo chileno la sacó en la linea y le ahogó el grito de gol a Boca.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo, Boca gana 1-0 en Chile Boca gana 1 a 0 en Chile a la "U" Católica con el zapatazo de Leandro Paredes. El "Xeneize" gana bien pero no fue muy superior al conjunto trasandino, el empate no sería injusto. Por eso ahora debe salir a rematar el partido para que no se le escapen 3 puntos que ya podría haberse metido en el bolsillo en solo 45 minutos.

Live Blog Post El otro partido: Cruzeiro gana en Ecuador Por el otro partido del grupo "D" Cruzeiro de Brasil gana 1 a 0 a Barcelona en Ecuador sobre 55 minutos de juego. Este partido arrancó 30 minutos antes que el de Boca.

Live Blog Post Partido parejo y cualquiera puede llegar al gol Si bien llegan poco a las areas, llegan los dos, el gol de Boca solo marcó la diferencia en el marcador y en los priemros minutos luego de que lo convierta Paredes, luego se emparejó todo. Pararon por la pausa de hidratación y ahí la "U" agarró vuelo y emparejó el partido. Boca no tiene la victoria asegurada ni mucho menos. Estamos casi sobre tiempo cumplido.

Live Blog Post Boca gana bien sobre 30 minutos El gol despertó a Boca y el equipo argentino busca el segundo para asegurar la victoria. Universidad Católica quiere el empate y llega al area de Brey, por eso debe cuidarse ya que cuaquier jugada puede darle el empate a los chilenos. Un gol no es una diferencia para quedarse tranquilo.

Live Blog Post Gooooooool de Boca (VIDEO) Cuando parecía que en la jugada previa había penal para Boca, que seguramente iba a ser revisado por el VAR, la pelota le quedó boyando a Paredes que le metió el fierrazo de afuera del area y puso el 1-0 para Boca. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/2Dfut/status/2041679559557366001&partner=&hide_thread=false GOLAÇO DO PAREDES!! GOL DO BOCA JUNIORS!!LEANDRO PAREDES I UNIVERSIDAD CATÓLICA 0 X 1 BOCA JUNIORS pic.twitter.com/ouuUov56z5 — 2D (@2Dfut) April 8, 2026 VER +

Live Blog Post Partido chato sobre 10 minutos La "U" Católica y Boca aburren en 10 minutos de juego, se reparten la pelota y meten más de lo que juegan. Ya amonestaron a los dos capitanes, Paredes y Zampedri.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Boca vuelve después de 3 años La última vez que Boca jugó una Copa Libertadores fue en 2023 (la del año pasado no se cuenta por jugar fase previa) allí cayó en la final con Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por 2 a 1. Hoy inicia otra vez su camino a la 7º.

Live Blog Post Formaciones "U" Católica vs Boca Juniors Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino; Justi Giani, Fernando Zampedri. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. VER +