Inesperado: Periodista de ESPN ataca a Javier Milei al aire.

Llegó otro 2 de abril y los homenajes a los ex combatientes y caídos en Malvinas no fueron ajenos en el fútbol. En las canchas y programas de TV se vieron distintos homenajes merecidos a quienes intentaron recuperar las Islas Malvinas Argentinas. Pero quien dio un paso más allá y se salió del libreto habitual de la ideología del canal fue Pablo Ferreira, periodista de F Nacional, que atacó y liquidó con una frase al polémico Javier Milei.