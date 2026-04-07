Llegó otro 2 de abril y los homenajes a los ex combatientes y caídos en Malvinas no fueron ajenos en el fútbol. En las canchas y programas de TV se vieron distintos homenajes merecidos a quienes intentaron recuperar las Islas Malvinas Argentinas. Pero quien dio un paso más allá y se salió del libreto habitual de la ideología del canal fue Pablo Ferreira, periodista de F Nacional, que atacó y liquidó con una frase al polémico Javier Milei.
TENSO MOMENTO
Inesperado: Periodista de ESPN ataca a Javier Milei al aire
Previo al homenaje a los héroes y veteranos de Malvinas un periodista de ESPN en el programa F Nacional le tiró un dardo a Milei.
El dardo de Pablo Ferreira de ESPN a Javier Milei
El programa de ESPN F Nacional comenzaba y en el inicio decidieron mandar el video del homenaje a los héroes y veteranos de Malvinas, pero Pablo Ferreira, uno de los conductores dejó unos dardos contra Javier Milei que son para sacarse el sombrero.
El famoso periodista dijo: “Acá estamos con el homenaje, por supuesto: las Malvinas son argentinas, lo pensamos todos. Y no, Margaret Thatcher no es la ídola de nadie… de nadie en sus cabales. Pero bueno.”
De esta forma y sin nombrarlo criticó duramente al Presidente de la República Argentina, Javier Milei, declarado admirador de Margaret Thatcher, quien inició la guerra de Malvinas y decidió hundir ilegalmente el Crucero ARA General Belgrano, llevándose la vida de 323 soldados argentinos, siendo considerado un crimen de guerra por el cual la mandataria inglesa nunca respondió en vida.
El éxito de las declaraciones de Ferreira en las redes lo blindaron
Luego de estas palabras se esperaba alguna decisión de ESPN, ya que la ideología de quienes mandan es cercana al presidente Javier Milei, pero el éxito en las redes sociales de las palabras de Pablo Ferreira fue tan grande que prácticamente el canal quedó expuesto a no tomar ninguna decisión, ya que apartarlo hubiera sido un grave error.
Este no es el primer periodista en dejar en claro la insanidad de Javier Milei, ya que varios trabajadores de prensa de todos los ámbitos han hecho todo tipo de declaraciones en contra del lamentable mandatario argentino, quien está llevando en poco tiempo al país a la peor de las ruinas.
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